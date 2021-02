Retiran el servicio diario de Correos "de golpe y porrazo y sin avisar" a seis pueblos de Guadalajara

Los vecinos de los municipios de Viñuelas, Casa de Uceda, Villaseca de Uceda, Valdepeñas de la Sierra, Valdesotos y Tortuero, llevan ya tiempo sin servicio diario de Correos y aunque alcaldes como el de Viñuelas, Arsenio Pérez, valoran la aprobación "unánime" por parte de la Diputación alcarreña de una moción para reivindicar ante el Gobierno central la recuperación de este servicio en los pueblos donde se ha perdido, espera que no sea "un principio y final" porque "es vital para los pueblos".

Pérez ha señalado a Europa Press que ahora apenas les llega el servicio de Correos dos días a la semana. "Nos ha quedado un servicio esporádico, el que te arriman, y vienen cuando quieren y dejan las cartas por ahí, en la gasolinera, a un vecino o a mí para que las entreguemos nosotros", ha señalado este regidor, sin responsabilizar de ello a los carteros, que "no conocen el pueblo y bastante hacen en entregarlas", sino a la propia empresa pública por actuar de esta forma.

Desde que se les jubiló hace varios años el cartero de la zona, de código 19184, que era el encargado de repartir el correo en Viñuelas, Casa de Uceda, Villaseca de Uceda, Valdepeñas de la Sierra, Valdesotos y Tortuero, les han ido adjudicando carteros que iban cambiando de vez en cuando, pero desde el mes de diciembre las cosas han ido a peor y, según Pérez, aunque no les ha llegado ninguna notificación oficial, ya no hay servicio diario. "Nos han quitado ese servicio", apostilla.

El regidor de este pequeño municipio de la Campiña ha remitido ya un escrito a la Delegación de la Junta en Guadalajara, a Correos y también a la Subdelegación del Gobierno, quejándose de una decisión que tanto él como otros de municipios afectados consideran que se adopta sin tener en cuenta al medio rural que "tan en boca tienen muchos políticos", subraya Pérez, lamentando que a eso se añada el hecho de que no se les haya dicho nada al respecto.

Pérez no niega que los tiempos evolucionan y que hay otros medios para recibir comunicaciones y correos, pero considera que hay muchos mayores en el medio rural que reciben todo tipo de notificaciones por Correos y ahora no saben ni cuando les van a llegar las cartas ni cuando llegarán las que ellos escriben. "La Administración tiene que mantener los servicios en el medio rural, aunque no sean rentables", insiste el alcalde de Viñuelas, muy quejoso por la progresiva desaparición de servicios en su pueblo.

"No es lógico que nos quiten un servicio de golpe y porrazo, de forma unilateral y tan fundamental como es Correos", ha aseverado, recordando que no es normal que se tengan que acercar, a veces, hasta la gasolinera, para recoger el correo porque el cartero que va "de forma esporádica y, a menudo, las deja allí".

Pero lo que aún crispa más a este alcalde es el hecho de que no se les tenga en cuenta para nada y que no se les comuniquen decisiones de este tipo que tanto afectan a vecinos mayores de localidades como la suya, con una población de unos 170 habitantes, en la que hace tan solo unos meses echaba también el cierre la única entidad bancaria que tenían.

"No se demandan grandes servicios pero qué menos que no nos retiren los que tenemos. No se puede abandonar a la gente porque todos pagan sus impuestos", ha puntualizado.