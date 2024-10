El paso de la DANA por Guadalajara deja decenas de incidencias

Minuto de silencio en la Plaza Mayor de Guadalajara en respeto a las víctimas en toda España por la DANA que ha arramplado durante la tarde noche de ayer y parte de la madrugada. Aquí en Guadalajara la cosa ha sido tranquila pero desde el Ayuntamiento, la alcaldesa Ana Guarinos ha querido expresar sus condolencias y ha activado la rama solidaria de la administración: "Trasladar la incertidumbre y el pesar de muchas personas que siguen desaparecidas y no sabemos cuál puede ser su suerte", ha aclarado que "desde el Ayuntamiento se han puesto a disposición los recursos que sean necesarios para paliar los efectos personales y materiales". La comunicación con la presidencia castellanomanchega y con Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana está abierta: "Me he dirigido a ambos para poner a disposición los recursos del Ayuntamiento".

Guardia Civil de Guadalajara Una patrulla prestando auxilio esta mañana en Mochales

Desde la Subdelegación de Gobierno, Susana Cabellos ha querido mandar un mensaje de tranquilidad y de prudencia y ha informado de que "el acompañamiento se está cubriendo, están desplegadas en la zona de Molina efectivos de la Guardia Civil". Los daños no son graves pero "sí los hay en algunas infraestructuras". Ha querido además agradecer a "todos los servicios de emergencias que están contribuyendo de manera ejemplar".

En nuestra provincia, el mayor daño se ha producido en el municipio de Molina de Aragón donde el río Gallo ha sido protagonista todo el día por la fuerte crecida que ha sufrido a causa de la DANA.

Desde la pasada medianoche hasta las 8:00 de la mañana, la provincia de Guadalajara ha registrado unos 30 incidentes relacionados con las lluvias intensas. Estos problemas afectaron municipios como Sacedón, Sigüenza, y Miedes de Atienza, además de causar importantes daños en varias carreteras, en especial en la zona de Molina de Aragón.

La Diputación de Guadalajara ha confirmado cortes en cinco carreteras debido a desbordamientos y desprendimientos: GU-9059 en Castilnuevo, GU-427 hacia Amayas, GU-952 en Cortes de Tajuña, GU-959 en la zona de Escalera y Lebrancón, GU-428 en Villel de Mesa, y la GU-144 en Monasterio, que también sufrió la caída de una torre eléctrica. Otra docena de carreteras presentan problemas por arrastres, desprendimientos o caída de árboles, afectando a localidades como Ocentejo, Pelegrina y Torrecuadrada de los Valles.