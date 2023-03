Reyes Alarcón, segunda finalista del IX Concurso de Narración Corta Infantil COPE Guadalajara

Reyes Alarcón, alumna del Colegio Público Badiel de Guadalajara, se ha alzado como segunda finalista del IX Concurso de Narración Corta Infantil, organizado por COPE Guadalajara con el patrocinio de Centro Comercial Ferial Plaza y la colaboración de Aula Joven.

Con su relato titulado 'El trauma de las zapatillas', esta pequeña escritora tendrá que batirse el cobre narrativo y creativo en la Gran Final contra los finalistas de los otros dos centros educativos que participan en nuestro concurso: el vencedor de la primera semana protagonizada por el Colegio Santa Ana, Álvaro Casado, y el alumno ganador del Colegio Sagrado Corazón-Agustinos Recoletos, cuya participación se desarrollá del 14 al 16 de marzo.

Reyes, como finalista del Concurso, es merecedora de un juguete didáctico de La Juguetera Alcarreña, además de los regalos que recibirán todos y cada uno de los participantes, que son un libro cedido por Ediciones Aache y una tarjeta por valor de 50 euros,obsequio de nuestro gran patrocinador, Centro Comercial Ferial Plaza.

Por otro lado, el ganador único del concurso será premiado con una tarjeta regalo por valor de 100 euros para consumir en el Ferial Plaza y el colegio al que pertenezca recibirá 100 euros en material tecnológico, también cortesía del Centro Comercial, además de una placa conmemorativa de su paso por el Concurso de Narración Corta Infantil de COPE Guadalajara en su novena edición.

'El trauma de las zapatillas' (Relato de Reyes Alarcón)

Hace unos días, en el Centro Comercial había mucha demanda de zapatillas; nadie sabía por qué, pero a todo el mundo le había dado por comprar ese producto. Las fábricas no daban abasto a fabricar zapatillas. Por cierto, no me he presentado, me llamo Amanda.

No sé por qué la gente hacía esto, pero mis amigas y yo nos dispusimos a averiguarlo. Estábamos todas disfrazadas en los grandes almacenes y, tras un tiempo de búsqueda, nos fijamos en algo que no habíamos visto: una sala con mogollón de pantallas. Nos escondimos hasta que cerraron los almacenes para investigar. De repente, oímos unas voces hablando algo sobre una hipnotización. Fue en ese momento cuando nos dimos cuenta de que, a través de un anuncio que hipnotizaba a la gente, todos se sentían atraídos por las zapatillas.

Cogimos una cuerda y rápidamente atamos a los culpables y les empezamos a interrogar. Tras una larga investigación, llegamos a la conclusión de que eran dos hombres mandados por una fábrica de zapatillas que no habían vendido demasiado y tenían que cerrar, por eso decidieron hacer esos anuncios. La policía les apresó y el Centro Comercial nos regaló un bono para comprar cuatro productos, por haberles salvado del trauma de las zapatillas.

La historia de Reyes Alarcón se ha impuesto a las escritas por sus compañeras del Badiel, Martina Izquierdo y Miranda Morel, que puedes leer a continuación.

' Nuestro secreto ' (Relato de Martina Izquierdo)

Todo empezó un viernes por la tarde. Era el cumpleaños de Alba, mi mejor amiga y lo celebraba en el centro comercial. Todo iba a ser PERFECTO. Por fin me libraría un rato de mis dos hermanas pequeñas Vera y Abril. Hasta que mi madre me comentó que…¡Esa misma tarde tendría que quedarme con mis dos revoltosas hermanas! ¿¡Por qué!?,¿¡Por qué tenía que ser JUSTO esa tarde!? ,dije yo súper cabreada. Al final acabé en el centro comercial con dos fieras salvajes correteando a mi alrededor. La verdad es que Vera y Abril se portaron bastante bien toda la tarde en el cumple de Alba. Hasta que llegó la hora de la cena. Yo escuché algunos ruidos chillones, me giré y…cómo no, ¡¡se estaban peleando!! Las separé lo más rápido que pude y les pregunté ¡Pero qué narices os pasa ahora! Entonces las dos me contestaron !Queremos ir a ver los juguetes! Yo suspiré y les dije veeengaa vamos. Llegamos a la tienda y lo primero que vimos fue como lentamente esos juguetes empezaban a levantar extremidades de su cuerpo ¡Fue impresionante! ¿La mejor experiencia de mi vida? No lo sé, pero lo que sí sé es que debo prestar más atención a mis hermanas pequeñas. Al fin y al cabo esas dos renacuajas forman parte de mi vida y hacen que me sorprenda cada día. FIN.

' Una niña de mentira ' (Relato de Miranda Morel)

Un día de julio fui al Centro Comercial para comprar algunos materiales, mi prima Emily estaba pasando sus vacaciones conmigo, ¡Qué emoción! Y bueno ya de paso, por qué no llevarla a conocer un poco Guadalajara. A ella le pareció una buena idea.

En el Centro Comercial encontramos una feria con juegos como la tirolina, una feria de ropa vintage, degustación de comida multicultural…yo súper entusiasmada le dije que nos acercáramos, pero ella se negó y le pregunté por qué. Me dijo que las niñas de verdad no hacen cosas arriesgadas y divertidas, solo comen lo que conocen y usan ropa de marca. En ese momento entendí que soy una niña de mentira, y le conté lo que me han enseñado mis padres y mis maestros: Ser niña es ser espontánea, divertida, vestir lo que te guste y no seguir un patrón. Y aprendí que ser una niña no es seguir las expectativas o reglas que te pone la sociedad.

Después de un rato me decidí a probar todo lo que una niña de verdad no haría, probé la degustación de comida multicultural, me compré una camiseta vintage y me tiré de la tirolina. Al terminar el día, me sentí como nunca, y estuve reflexionando y me dije a mí misma que a ninguna niña le deberían poner límites, ni decirle que no puede.

La Final del IX Concurso de Narración Corta Infantil de COPE Guadalajara será transmitida en directo desde el Centro Comercial Ferial Plaza el viernes 24 de marzo durante la realización de nuestros programas locales, Herrera en COPE Guadalajara (12:50 - 13:00 horas) y Mediodía COPE Guadalajara (13:20 - 13:30 horas).