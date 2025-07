La niña de Sigüenza se quedará "provisionalmente y en exclusiva" con su hermano mayor

Tal como deseaba la familia materna, la menor de 4 años reclamada por su padre biológico tras el fallecimiento de la madre por un atropello en 2023 se quedará "provisionalmente y en exclusiva" con su hermano mayor Adrián, con el que vivía actualmente en Sigüenza junto con otros miembros de la familia. Así figura en la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la localidad después de la vista oral que se celebraba este jueves, a puerta cerrada, hasta pasadas las cinco de tarde.

También ha acordado que la patria potestad será ejercida en exclusiva por el padre biológico, quien podrá tomar las decisiones que afecten a la vida de su hija en los ámbitos escolar o educativo, sanitario y administrativo. Además, establece un régimen de visitas y comunicación entre ambos con el objetivo de ir creando progresivamente un vínculo paternal, exigiéndose colaboración activa tanto por parte del progenitor como de la familia materna.

Belén Cabra a las puertas del Juzgado de Sigüenza

"Se ha dictado un auto de unas medidas cautelares urgentes, en el que pone que la niña no se entrega, que tiene que ser progresivo, que se dictará el punto de encuentro junto con Servicios Sociales y que, de momento, de forma provisional, la custodia se queda para mi sobrino que es Adrián" -ha señalado satisfecha en Mediodía COPE en Guadalajara la tía de ambos, Belén Cabra.

Su hermana, Sara Cabra, se ha mostrado igualmente "muy contenta" al haber podido evitar la entrega de la pequeña a su progenitor, adelantada del 31 de julio a "hoy viernes a las 11 de la mañana", especialmente sabiendo que "si no se entregaba a la niña, vendría la policía a recogerla con orden judicial, con lo cual no había tiempo, pero se ha resuelto, gracias a Dios".

De este modo, tal como ha explicado, "la niña se tiene que quedar de momento aquí y hacer unas visitas progresivas con el padre durante un año y medio", una medida que, según la tía, es fundamental, ya que habría sido "terrorífico", "un segundo duelo" para la menor, el tener que "separarse de su entorno para irse con una persona que no conoce de nada".

Miles de personas se han movilizado a favor de la familia materna a través de la campaña de recogida de firmas impulsada por Sara Cabra en la plataforma Change.org

En este sentido, Sara ha subrayado que el progenitor "no conoce sus costumbres, no sabe si tiene alergias, no se ha comunicado con nosotros para hacer un acercamiento familiar para poder explicar las condiciones de esta niña", a la que -ha asegurado- están manteniendo "al margen del proceso todo lo que se puede, haciendo una vida normal", aunque reconociendo que "los niños son muy listos y ella va percibiendo cosas y después nos dice: vosotros sois mi familia y siempre voy a estar con vosotros".

Aun con todo, no ha tenido reparos en poner en duda que el padre biológico de su sobrina esté realmente capacitado para ejercer esa patria potestad, basándose en que "una persona que tiene unas denuncias por malos tratos no cambia", aunque ha expresado su confianza en que, "si se va a hacer un régimen progresivo y el plazo es de un año y medio, se verá si sigue en las mismas condiciones o si esta persona ha cambiado. Por lo menos que se pueda saber en qué condiciones está para llevarse a la niña, que es lo suyo" -ha concluido Sara Cabra.