La estación meteorológica de Molina de Aragón ha vuelto a marcar este miércoles la temperatura más baja del país con -19,9 grados este miércoles a primera hora en una jornada en la que hasta 34 provincias de España continúan en aviso por temperaturas mínimas.

En "Herrera en COPE CLM" hablamos con su alcalde, Francisco Javier Montes " son situaciones un poco extremas, hacía mucho tiempo que no vivíamos estas temperaturas, desde el 2001 que registramos 24 grados bajo cero no hab'çiamos pasado de 15 o 18 bajo cero".

"las pestañas y las cejas se congelan y parece que está cayendo nieve constantemente. Es una sensación extraña"

A pesar de las bajas temperaturas, el alcalde y muchos ciudadanos de la localidad han seguido con su vida normal "ayer cuando el termómetro marcaba -25 grados estaba aquí en el ayuntamiento a las 7:50 de la mañana y la gente ha hecho vida normal dentro de lo que cabe. Lo único es que llama mucho la atención, ahora que tenemos que llevar mascarilla, que como el vaho sube, las pestañas y las cejas se congelan y parece que está cayendo nieve constantemente, es una sensación bastante rara y hoy nos hemos levantado con -21 , pero queremos ser positivos y ver la luz al final del túnel".

El alcalde asegura que la sensación de frío en Molina no es muy acusada "aquí el frío es muy seco y yo siempre lo digo, en Molina no es donde más frío he pasado en mi vida. He pasado Más frío en Valencia o en Teruel". Pero sin duda las bajas temperaturas son una realidad, incluso los termómetros estallan "ayer saqué el termómetro por la ventana y no duró ni tres minutos hasta que se reventó el mercurio".

La movilidad sigue siendo complicada y el suministro de agua está teniendo muchos problemas por la congelación de las tuberías. Lo peor, según el alcalde está por venir "Me preocupa mucho el deshielo y los chorlitos".

