La miel de Guadalajara: "Quiebra técnica"

Cuando compras miel, ¿lees la etiqueta? Sabes que la miel tienes miles de propiedades buenísimas para el cuerpo. Tiene vitamina C, minerales, tiene enzimas que ayudas a la digestión, propiedades antimicrobianas... antioxidantes bueno, llevamos toda la vida escuchando las cosas buenas de la miel pero, quizá, eso que comes en casa no es esta miel de la que hablamos aunque te la vendan como tal. Eso es lo que han ido a manifestar los apicultores de toda España, también los de castilla la mancha y Guadalajara esta mañana a Madrid.

Cientos de apicultores llegados de distintos puntos de España se han congregado en Madrid, frente a la oficina de la Comisión Europea. Armados con Pancartas, humo de abejas y un mensaje claro: medidas para frenar lo que llaman miel falsa, miel adulterada en el mercado europeo. Los llaman jarabes fabricados, productos que se venden como miel pero vienen adulterados con azucares añadidos y otros productos... y se venden a un precio mucho más bajo copando el mercado de la miel natural. La convocatoria ha sido a nivel nacional pero con apoyo de apicultores de Guadalajara, de hecho, José Luis Delgado es el responsable apícola de COAG Castilla-La Mancha y es apicultor aquí en Guadalajara. Desde allí, desde la sede de la unión europea de Madrid, no ha cogido el teléfono. Nos ha explicado que "el sector de la apicultura está a punto de colapsar y no solo el español, por eso nos estamos manifestando frente a la sede de la Unión Europea para denunciar el fraude masivo en las mieles de importación que está sufriendo nuestro país", asegura que la consecuencia es verse obligados a vender "a unos precios irrisorios por debajo de los costes de producción por cuarto año consecutivo. Estamos en ruina técnica".

COAG ha sido la única agrupación agraria que ha convocado esta concentración porque entiende que "cuando defraudas el fraude en determinadas mieles que hunden los precios no estás devaluando el producto, es una medida de supervivencia". José Luis asegura que "tienen carácter fraudulento que se incorporen en los lineales como miel puesto que no son miel".

Se esta celebrando simultáneamente tanto en París como en Lisboa, denunciando esos siropes y envases que proceden de China y que ha subido un 30% los productos mieleros procedentes de Asia. Un fraude que les afecta desde hace años ya que "no es el producto que nuestras abejas elaboran y esto vamos a sufrirlo todos, nos están engañado".

En los 2 últimos años, la producción de miel ha sido de las más bajas. A 9 kilos por colmena en gran parte por los efectos del cambio climático que son devastadores para las abejas. Un problema que tiene incidencia en los costes. Esto, sumado a la competencia desleal de estas mieles fraudulentas que les impiden regular el mercado acorde a los costes de producción, se refleja en la bancarrota de los apicultores. Al final, producirla se ha vuelto demasiado caro para el precio que está dispuesto a pagar la industria que compra. Un problema que "a nivel provincial donde los productores son minoristas, se triplica", asegura José Luis, "cuando baja el precio de referencia de un tipo de miel, que no es miel, nos obliga a nosotros a bajar los precios".

Este es el resultado de varios años desencadenando pérdidas. La curva de bajos beneficios no ha dejado de bajar en los últimos 4 años en el sector de la miel, tanto la de Guadalajara como la europea. Producciones bajas que además, no salen del almacén porque los apicultores no pueden permitirse venderlas por tan bajo precio: "las mieles de los productores están en los almacenes, los apicultores no venden porque vender en pérdidas sería su ruina".