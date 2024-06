Los guadalajareños Moreno Turcu han conseguido, de nuevo, subirse al pódium del Campeonato de España de Puzzles, disputado el pasado mes de mayo en la localidad madrileña de Alcalá de Henares. En esta ocasión, el menor de ambos, Gabriel, de 12 años de edad, se ha alzado al tercer puesto en individual y, junto con su hermano, Eduardo, de 14 años, han mantenido su puesto como segundos por parejas.

Gabriel Moreno Turcu en el Campeonato de España de Puzzles 2024

"Estoy orgulloso", ha asegurado Gabriel en Herrera en COPE en Guadalajara, a pesar de que haya descendido una posición en la clasificación individual con respecto al año pasado, teniendo muy en cuenta que "había mucha gente buena" entre sus contrincantes y que "el dibujo no era muy fácil; eran unos gatitos en unas estanterías".

Puzzle de la prueba individual del Campeonato de España 2024

Aun con todo, el pequeño de los Moreno Turcu fue capaz de resolver en solitario ese puzzle de 500 piezas en 43 minutos 59 segundos, mientras que en la prueba por parejas él y su hermano emplearon 42 minutos 32 segundos en encajar las piezas de un dibujo tampoco exento de dificultad, que representaba "unos koalas en unos árboles con unos loros".

Puzzle para la prueba por parejas del Campeonato de España de Puzzles 2024

Y es que, si algo caracteriza a estos jóvenes puzzleros alcarreños es su gran capacidad de concentración en medio de la tensión de este tipo de competiciones y, sin duda, la excelente coordinación entre ambos. "Nos organizamos muy bien: yo suelo hacer el borde, y vamos haciéndolo y nos juntamos", ha explicado Gabriel, asegurando que las posibles discusiones que puedan tener como hermanos se quedan en casa, "porque, como nos tenemos que concentrar, no estamos para eso".

En cualquier caso, los Moreno Turcu no sólo comparten la misma sangre, sino el fuerte amor por esta afición desde muy pequeños.

Gabriel y Eduardo Moreno Turcu en el Campeonato de España de Puzzles 2024

"Cuando tenía 2 años y medio, mi madre me dio un puzzle y me gustó mucho. Lo hacía un montón de veces y desde ahí me empezó a gustar", ha recordado Gabriel, quien, desde entonces, compatibiliza sus estudios con hacer "un puzzle cada día y dos a la semana con mi hermano", como entrenamiento y por gusto, ya que, tal como ha apuntado, esta actividad de mesa no sólo le produce relajación, sino que, además, "aumenta la agudeza visual y la concentración".

Por su parte, la principal 'culpable' de que Gabriel y Eduardo se iniciasen en el mundo del puzzle y hayan llegado a lo más alto del mismo a nivel nacional se siente totalmente "orgullosa" por los logros de sus hijos en el Campeonato de España 2024.

"Teniendo en cuenta toda la gente que ha participado y el nivelazo que había, el tercer puesto es de lo más", ha subrayado Florina Turcu, muy satisfecha también de que, por parejas, hayan "mantenido el segundo puesto, como el año pasado, que también quedaron subcampeones".

Ahora, en el calendario competitivo de los Moreno Turcu hay dos eventos señalados: el Rainbow Fest Alicante, el 29 de junio, y especialmente "el Mundial, en septiembre, en Valladolid, en el que creo que participan más de 70 países. Ahí participan por parejas y por equipos y esperemos que hagan todo lo mejor que se pueda", ha deseado con fuerza Florina.