Indignación y preocupación en Cifuentes, "sea lamentablemente Ramy o sea cualquier otra persona"

Como te hemos ido contando en COPE Guadalajara, sobre las 16:00 horas del miércoles, aparecía un cadáver en una cueva-bodega de Ruguilla, pedanía de Cifuentes. Aunque no se ha confirmado su identidad, los indicios apuntan con demasiada fuerza a que ese cuerpo sea el de Ramy Virginia Taccarelli, la mujer venezolana de ascendencia italiana, de 41 años, cuya desaparición denunciaba su familia el pasado miércoles 18 de junio.

Es más, las pesquisas de la investigación llevada a cabo conjuntamente por Policía Nacional y Guardia Civil, que está bajo secreto de sumario, señalan como presunto asesino a la ex-pareja, padre además de su hija de 5 años. El otro hijo de Ramy, de 18 años de edad, es fruto de una anterior relación.

De confirmarse este extremo, se trataría de un caso de violencia machista, el primero de este año en Castilla-La Mancha.

"Efectivamente, hay la detención de un hombre por presunto homicidio de su pareja" -ha señalado la delegada del Gobierno de Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, aclarando que "no había denuncias previas entre ellos".

En este sentido, la Consejería de Igualdad ha confirmado que, pese a que no existieran esas denuncias por malos tratos, Ramy llevaba varios meses siendo atendida en el Centro de la Mujer de Guadalajara, tanto a nivel jurídico como psicológico. Al parecer, su deseo era abandonar la relación con su pareja, con la que residía en el barrio anexionado de la capital, Iriépal.

Sin embargo, al no constar denuncias, la víctima no figuraba en el sistema VioGén y, por tanto, no recibía ningún tipo de protección policial, aunque sí atención permanente desde el centro. Precisamente por esta circunstancia, desde la Consejería de Igualdad ha insistido en la necesidad de que las víctimas de violencia machista denuncien, para que se puedan activar esas medidas de protección.

Como no puede ser de otra manera, en Cifuentes se está viviendo este caso con gran consternación. En Mediodía COPE en Guadalajara, hemos hablado con Marco A. Campos, alcalde de Cifuentes y de su pedanía, Ruguilla, donde ha sido encontrado un cadáver en una de sus cuevas.

"No está confirmado, por lo menos a nosotros como Ayuntamiento no nos han confirmado todavía que sea ella, pero hay muchos indicios que indican que así puede ser" - ha asegurado Campos, confesando que tanto la Corporación Municipal como los vecinos y vecinas de la localidad se sienten "preocupados y también indignados y enfadados, sea lamentablemente Ramy o sea cualquier otra persona, pues evidentemente estas cosas no deberían de pasar nunca".

Con respecto a la vinculación de la venezolana con Ruguilla, el primer edil ha explicado que "era a través de su pareja, que era descendiente del pueblo", donde habían estado viviendo, aunque "poco tiempo; su hijo estuvo unos pocos meses en el colegio de Cifuentes".

Actualmente, los únicos que "tienen residencia en Ruguilla" son los padres de él, de hecho, "su madre suele estar por Ruguilla" -ha apuntado Campos, reconociendo que, desde el consistorio, no se han puesto en contacto con la familia, al no contar con datos oficiales y determinantes sobre el caso.

En cuanto al tipo de relación que tenía la pareja, el alcalde no ha querido hacer ningún tipo de valoración, ya que "estamos hablando de hace seis años, siete años" que ambos residieron en Ruguilla y, además, durante "muy poco tiempo".

El Ayuntamiento de Cifuentes ha convocado para este viernes 27 de junio, a las 12:00 horas, una concentración en la Plaza de San Francisco de la localidad para mostrar su "más enérgica condena y rechazo" por este presunto caso de violencia machista.

"Nos llena de dolor e indignación y una vez más, nos pone en vilo como sociedad. No podemos tolerar estos crímenes que arrebatan vidas, destrozan familias y nos enfrentan con una realidad que exige respuestas desde todos los ámbitos" -reza el comunicado publicado en las redes por la Corporación Municipal cifontina.