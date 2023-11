El IES Campiña Alta de El Casar es uno de los cinco centros educativos de la región reconocidos este viernes por el Gobierno de Castilla-La Mancha por su trabajo en fomentar la igualdad y erradicar la violencia de género.

Ha sido precisamente el Plan de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género, puesto en marcha en el curso 2021-2022, el que le ha permitido al instituto casareño alzarse con esta distinción, que ha recibido durante el acto institucional celebrado en el Teatro Auditorio Municipal de Los Yébenes, Toledo, para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25N, bajo el eslogan "Hay marcas que se pueden prevenir. Desmárcate".

Según la directora del IES Campiña Alta, Noemí Marín, la clave del éxito ha sido el haber conseguido integrar su Plan de Igualdad "en la programación de todos los departamentos".

Así, los valores de la igualdad y de la lucha contra la violencia machista se cuelan transversales en cada una de las áreas educativas del centro casareño.

"A la hora de hacer deportes, Educación Física, hemos hecho ligas unisex y no solo fútbol, sino también voleibol; cuando hacemos el Día del Libro hemos buscado una paridad entre autores masculinos y autoras femeninas", explica Noemí, añadiendo que, en el campo de la música, "los profesores se han dado cuenta de que siempre hablan de músicos masculinos, así que hemos buscado a las músicas, a las compositoras femeninas".

Cartel de competiciones deportivas unisex organizadas por el IES Campiña Alta

Además, "una tabla periódica de mujeres científicas, que hicieron los de Biología; Mujeres del mundo, que hicieron los de Geografía e Historia; el lenguaje inclusivo, los de Lengua; Inteligencia emocional en el arte, las de Plástica; roles de género..." son algunas de las actividades incluidas en el currículum que sirven como muestra de la labor intensa y diversificada llevada a cabo durante todo el curso por parte del profesorado y del equipo directivo del Campiña Alta.

Pincha aquí para entrar al IES Campiña Alta en un Día del Libro

Pero, sin duda, lo más importante es la gran implicación de los más de 600 alumnos y alumnas del centro casareño en esta aventura pedagógica y sensibilizadora en aras de la defensa de la igualdad real entre hombres y mujeres y de la lucha contra la violencia de género.

La alumna de 3º de ESO, Alba Olmedilla, recuerda cuando en Primero, elaboraron "un mural en el pasillo por el Día de la Mujer Científica y estuvimos haciendo pruebas con algunas científicas, porque siempre se les suele dar nombre a los científicos; hicimos como una tabla periódica, poniendo sus cualidades y por qué era científica", así como, en el Día del Libro, se decoran las puertas del centro "poniendo el mismo número de hombres que de mujeres, para que se vea que ninguno tiene más importancia que otro". Sin olvidar, los "trabajos que se cuelgan en las paredesque tienen que ver con la violencia de género".

Decoración del IES Campiña Alta por el Día del Libro

Y, desde luego, los valores igualitarios transmitidos por sus profesores han ido calando hondo en esta joven estudiante de 14 años, que subraya con firmeza que "porque vaya con unos pantalones cortos por la calle no tienen por qué hacernos daño o cuando yo tenga una pareja y haga algo que no le termine de gustar no tiene por qué hacerme esas cosas", confesando que, cuando se entera de casos de violencia machista por los medios de comunicación "me sienta bastante mal,es muy injusto e innecesario; nunca he creído que habría que llegar al punto de la violencia".