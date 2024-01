Eduardo y Gabriel Turcu, vecinos de Guadalajara de 14 y 12 años, respectivamente, han resultado vencedores este sábado en el VIII Torneo Nacional de Puzzles 'Ciudad de Ávila', organizado por la Asociación Española del Puzzle. Se han impuesto a otras 159 parejas procedentes de 17 provincias de toda España.

Un total de 160 parejas de toda España han competido en el Torneo 'Ciudad de Ávila'

En esta cita que se considera la segunda más importante a nivel nacional en el mundo del puzzle, los hermanos Turcu han montado una complicada imagen de 500 piezas en un tiempo de 37 minutos y 48 segundos, superando así a las madrileñas Ana Gil Luciano y Ana Jimeno, 'Las Anas', que lo han completado en 38 minutos y 40 segundos.

Los hermanos Turcu, vencedores del VIII Torneo Nacional de Puzzles 'Ciudad de Ávila'

"Era un tigre; era bastante complicado", nos ha asegurado Gabriel, recordando la dificultad del montaje que pudo terminar, junto con su hermano, en tiempo récord en el torneo abulense. Sin duda, este nuevo éxito de los Turcu es el resultado de muchas horas de práctica de esta afición que su madre, Florina, les ha fomentado desde su infancia.

"Cuando era muy pequeño, mi madre me dio un puzzle que tenía 50 piezas y lo hacía muchas veces, también del revés. Luego me ha comprado más puzzles y he ido practicando. Como hacía tantos puzzles, mi madre pensó que había una manera de llevarlo más allá y me apuntó al Nacional de Puzzles",recuerda este joven, con vocación de "arquitecto", que consigue compatibilizar su pasión por los puzzles con los estudios de 1º de la ESO que actualmente cursa en el IES Castilla, en Guadalajara.

"Suelo hacer un puzzle casi todos los días. Después de comer hago el puzzle y luego los deberes", apunta, garantizando que hacer estos montajes le sirven "para pasar el rato y para agilizar la vista".

Después del triunfo en el certamen 'Ciudad de Ávila', la familia Turcu ya tiene nuevas competiciones señaladas en su calendario, como son "un concurso la semana que viene y, luego, los más imporantes: el Nacional en Alcalá de Henares y el Mundial en Valladolid". A buen seguro, los guadalajareños sumarán más triunfos a su palmarés, que ya acumula más de 60 podios, la mayoría en categoría de adultos, como este sábado en la cita abulense.