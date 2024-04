A pesar de las derivaciones al Levante, las reservas de Entrepeñas y Buendía superan actualmente los 1.000 hectómetros cúbicos, como consecuencia de las últimas lluvias, especialmente de las dejadas por la borrasca Nelson a su paso por la provincia. Es la primera vez desde 2012 que los pantanos de la cabecera del Tajo alcanzan esta lámina de agua.

Para la Asociación de Municipios Ribereños, la situación de los pantanos que bañan su comarca es "unamuy buena noticia", porque garantiza un verano con agua, pero "debería no ser una anécdota, sino convertirse en una norma". Es la opinión de su presidente, Borja Castro, quien advierte de que ésta es "la ocasiónperfecta para gestionar los embalses de una manera diferente".

En este sentido, ha instado a "aprovechar este ciclo húmedo para elevar la lámina de agua de Entrepeñas y Buendía", teniendo en cuenta que el gran aumento de reservas "coincide con una oportunidad y un momento político en el que toca cambiar las reglas de explotación del Trasvase".

Y es que, tal como ha subrayado Castro, los embalses son "cajas de ahorro para los momentos complicados, no pagas extra a dilapidar como si no hubiera un mañana". No en vano, cabe recordar que, pese al incremento, Entrepeñas se encuentra al 58,3 por ciento de su capacidad y Buendía al 32,56 por ciento y que "tras un ciclo húmedo pueden llegar largas sequías".

Del mismo modo, el técnico de la Asociación ribereña, Miguel Ángel Sánchez, aunque ha augurado que, gracias al agua que está entrando fundamentalmente en cabecera, "vamos a tener una primavera increíble, con los embalses muy altos, con el paisaje totalmente espectacular; va a salir agua de cualquier sitio", no ha dejado de hacerun llamamiento a la reflexión por parte de "quienes gestionan el agua, fundamentalmente el Ministerio de Transición Ecológica" para llevar a cabo el cambio de modelo de gestión de la cabecera.

Según Sánchez, "es el momento de subir la raya no trasvasable de los 400 hm3 perfectamente a unos niveles muy cercanos a los 1.000 hm3 y, además, también es buen momento para reducir los volúmenes que se van por el Trasvase".