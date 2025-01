'Disparos defensivos' contra lobos: ¿una solución en la Sierra Norte de Guadalajara?

'Disparos defensivos' es la nueva medida planteada por Francia para que los ganaderos, de bovinos o equinos, hagan frente a los ataques de los lobos.

El Ministerio de Transición Ecológica francés ha abierto consulta pública, hasta el 17 de enero incluido, de un proyecto de decreto que establece las condiciones para autorizar esos disparos a lobos que estén atacando explotaciones ganaderas sometidas a 'presión depredatoria'.

Según recoge agrodigital.com, la autorización se daría si se produce alguna de estas dos situaciones:

- En una explotación cuyo rebaño haya sufrido depredación en el último año. En tal caso, se daría la licencia oportuna siempre que el criador haya aplicado medios para reducir la vulnerabilidad de su rebaño certificados por el prefecto (gobernador de un Departamento).

- En los casos de territorios particulares sujetos a riesgo comprobado de depredación, basado en un análisis territorial sobre la vulnerabilidad de las explotaciones, tanto en términos geográficos, como de producción y de modo de gestión. Además, es necesaria una justificación caso por caso al prefecto del departamento, por parte de los solicitantes, de su situación con respecto a este análisis y a las medidas implementadas para reducir la vulnerabilidad de sus rebaños frente a la depredación del lobo.

APAG Huellas de lobo cercanas a una explotación ganadera

Para el presidente de APAG, Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara, Juan José Laso, la medida francesa "es una buena idea", ya que persigue "que el ganadero se pueda defender en un caso visible de ataque de lobos a su ganado, principalmente bovino y equino, que pueda realizar disparos para ahuyentarlos o para defender su ganado". Sin embargo, es de difícil aplicación en la Sierra Norte de Guadalajara, "primero es muy difícil ver a lobos atacar por la tipología de las explotaciones, y, luego, porque no todos los ganaderos saben disparar y no todos los ganaderos tienen permiso de armas o son cazadores".

APAG Consecuencias del ataque de lobos en Arbancón

De este modo, Laso ha insistido en reclamar a las Administraciones "medidas paliativas" para que los ganaderos serranos puedan resarcirse de los ataques de lobos, como la actualización de las ayudas que reciben "por cada ternero, por cada oveja, por cada cordero, porque su valor está anticuado con respecto al de la carne".

Además, ha exigido "la mejora de las medidas preventivas para evitar los ataques al ganado", incluyendo entre ellas el "uso de collares GPS y de recintos, de corrales, para poder proteger al ganado durante la noche". De hecho, para la organización, la convivencia entre la actividad ganadera y la fauna silvestre en la Sierra Norte es hasta este momento una asignatura pendiente.

APAG Ternera recién nacida atacada mortalmente en Condemios de Arriba el pasado mes de diciembre

Finalmente, el presidente de APAG ha subrayado que la sociedad "debe pagar" la creación de "esos servicios ecosistémicos que crea el ganadero en zona de lobos: un aire limpio, un aire puro, un medioambiente totalmente libre de tóxicos", incluso "el miedo, la sensación de desesperanza, la ansiedad que tienen los ganaderos cuando ven a su ganado muerto".

Y es que, "el ganadero de la Sierra Norte de Guadalajara no puede tener menos rentabilidad, no puede ser menos sostenible y no puede vivir peor que otros ganaderos de cualquier zona de España", ha concluido con firmeza.