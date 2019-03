En este "Día Mundial de la Poesía", nuestras ondas de Cope Guadalajara se llenan de versos que parten del corazón y del alma, gracias a la voz limpia y transparente de quien los ha compuesto: la poeta, cantante y compositora Nati Baldominos. Voz evocadora de un tiempo pasado duro, truncado por una mala praxis médica en el parto de su hija Clara, hace ya 19 años, pero también evocadora de un presente que, aunque no exento de dificultades, está marcado por una gran capacidad de superación y de transformación del dolor y el cansancio crónico en fuerza positiva cada día. Y, como si por algo se caracteriza la artista alcarreña es por ser infinitamente generosa, no duda en compartir esa fuerza benéfica y terapéutica con otras personas, especialmente con niños con problemas y dificultades, como autistas o con Síndrome de Down.

"Cuando nació mi hija, por una serie de errores médicos, estuve muerta un ratito"

En éste, también, "Día Mundial del Síndrome de Down", Nati Baldominos, acompañada por músicos de la Academia Élite, ofrece un concierto beneficio de ASIDGU, Asociación Sindrome de Down de Guadalajara, organizado por Fundación Siglo Futuro. Bajo el título de su iniciativa solidaria "Mi voz por tu sonrisa", que se convertirá en Fundación en breve, sube a las tablas del Teatro Moderno, a las ocho de esta misma tarde, con un repertorio compuesto por boleros, temas de musical y, por supuesto, canciones compuestas por Nati, tales como "La fuerza de la vida", dedicada a su hija Clara por su décimo-octavo cumpleaños, y "Todo está dentro de ti", con una letra muy motivadora.