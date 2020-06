Como crónica de una muerte medio anunciada, las Ferias y Fiestas de Guadalajara 2020 han sido finalmente suspendidas. Los vecinos capitalinos tendrán que esperar al 14 de septiembre de 2021 para escuchar un nuevo chupinazo, que dé inicio al capítulo más explosivo, colorista y multitudinario de su Semana Grande.

Así lo ha anunciado cariacontecido el alcalde, Alberto Rojo, acompañado de la concejal de Ferias, Sara Simón, de representantes de las peñas, del presidente de la Cofradía Virgen de la Antigua, Emilio Vega y de una representación de la Federación de Turismo y Hostelería, a tres meses de su celebración y, por tanto, a punto de rebasar el margen de tiempo necesario para organizar unas fiestas patronales de la capital.

COPE GuadalajaraCOPE Guadalajara

Rojo ha explicado que el motivo para tomar tal determinación ha sido que "sin que los ayuntamientos tengamos directrices claras, la prudencia y el objetivo máximo de proteger nuestra salud convierten en inviables las aglomeraciones o los actos en los que no pueda existir distancia social, lo cual significa que muchos miles de personas no podrán concentrarse en la calle para celebrar nuestra Patrona, para disfrutar de la tradición de los encierros, de los conciertos, de los espectáculos culturales, así como tampoco sería posible la instalación de las peñas y -ha añadido taxativamente- sin peñas, sencillamente no hay Ferias".

Según el primer edil, la decisión se ha adoptado después de que la concejal de Festejos se haya reunido, en los últimos días, con los distintos colectivos involucrados en estas fiestas como son los representantes de los hosteleros y el comercio, el presidente de la Cofradía de la Virgen de la Antigua y con la empresa responsable de los eventos taurinos -ausentes este viernes por razones laborales-, que "de forma mayoritaria" han entendido que al ser evidente que no podrían celebrarse como marca la tradición, era mejor esperar al próximo año.

COPE Guadalajara

Además, Alberto Rojo ha adquirido el compromiso de resarcir a los comerciantes, los hosteleros y demás empresas colaboradoras con las Ferias y Fiestas de Guadalajara por las pérdidas que les va a ocasionar la cancelación de las mismas. En este sentido, ha asegurado que hará "un esfuerzo para echarles una mano, al margen de las líneas de ayudas que el Ayuntamiento pondrá pronto en marcha".

Finalmente, ha agradecido a las veinte peñas de Guadalajara las iniciativas solidarias y las campañas de apoyo a sus proveedores movidas a través de las redes sociales durante la pandemia y, además, ha anunciado que, "en breve, la concejala de Festejos retomará la Mesa de Trabajo para diseñar el cambio de modelo de Ferias y Fiestas de la capital".