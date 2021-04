Desde el viernes 30 de abril al domingo 2 de mayo, Sigüenza celebra su VI Festival de Jazz. La cita, organizada por Sigüenz(A)rte, con la colaboración del Ayuntamiento seguntino, se desarrollará en el Auditorio "El Pósito", bajo el cumplimiento estricto de todas las medidas anti COVID.

La vicepresidenta de SigüenzArte, Mª Carmen Hernando, ha expresado su satisfacción por haber podido sacar adelante en plena pandemia esta cita tan emblemática de la actividad cultural y musical de Sigüenza, ya que, tal y como ha confesado "ya no podíamos más y necesitábamos la música en directo".

En cuanto al protocolo sanitario que seguirá el Festival, Hernando ha adelantado que "para acudir a los conciertos será necesaria una reserva previa, ya que hay un aforo muy limitado, que es entre 50 y 60 personas, dependiendo de si vienen convivientes o no convivientes y se respetan todas las medidas COVID: de distancia, del uso de gel hidroalcohólico, de toma de temperatura, etc, etc".

El Festival de Jazz de Sigüenza 2021 dará comienzo el viernes 30 de abril, a las 20:00 horas, por el Chris Kase Quartet, compuesto por el trompetista Chris Kase, por el batería Miguel Benito, por el guitarra Marcos Collado y por el contrabajo Ander García. Cuatro músicos que, según la vicepresidenta de SigüenzArte, "son muy diversos, muy dinámicos y cada uno con sus proyectos independientes".

El sábado 1 de mayo, a las 20:00 horas, será el turno del dúo formado por el saxofonista Ariel Brínguez y el pianista Pepe Rivero. "Dos cubanos que ahora mismo están posicionados a nivel internacional en la escena del jazz", ha apuntado Mª Carmen Hernando.

Finalmente, el encargado de poner broche de oro al Festival seguntino es el Pascual Piqueras Quartet. El grupo, liderado por el trompetista valenciano, director del Conservatorio Profesional de Música "Sebastián Durón" de Guadalajara, ofrecerá a las 13:00 horas del domingo 2 de mayo un "concierto pedagógico dirigido a todos los públicos, en el que nos explica e informa, de una manera muy didáctica, la evolución del jazz en el siglo XX, acompañado además de unos músicos que son fantásticos".

