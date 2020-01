El próximo sábado 1 de febrero se celebrará el Concurso de Gachas de Pinilla de Jadraque, en honor a su Patrona, Santa Águeda, cuyo objetivo es, además de la recuperación de un plato tradicional que, junto con las migas, ha sido básico en la alimentación de varias generaciones de gentes pinilleras, la revitalización del pueblo con la llegada de visitantes.

La cita, que se disputa por décimo-quinto año consecutivo, se llevará a cabo en la Fuente Vieja de esta localidad situada en las riberas del río Cañamares. Será allí donde tengan que acudir todas aquellas personas que deseen participar, pertrechados con sus trébedes, sartén, paleta e ingredientes y pagar una cuota de 5 euros.

Los ingredientes básicos, como son el aceite y la harina de almortas, así como el vino y la leña correrán a cargo de la organización del concurso, entre cuyos componentes se encuentra la propietaria del bar de Pinilla de Jadraque, Pilar Andrés Bravo, que ha avanzado que "habrá 3 premios para las 3 sartenes ganadoras y un cuarto premio para las mejor presentadas".

Pero además, "Pili" no ha tenido reparos en explicarnos la receta de las gachas tal y como ella misma las elabora, incluso para competir: "sofrío el chorizo y la panceta y los retiro, luego se fríen unos ajitos y un poquito de pimentón, teniendo cuidado de que no se te queme para que no amargue, se añade una cucharada de harina por persona y se va dorando un poquito con cuidado también para que no se queme, y luego vas echando agua según te pida, hasta que te quede una masa que no sea ni muy suelta ni muy espesa y cuando empiece a hacer chup-chup le echas ya el chorizo y la panceta y ya están hechas para comer enseguida calentitas porque si no no están buenas".

Aunque el XV Concurso de Gachas Santa Águeda de Pinilla de Jadraque dará comienzo a las 12 del mediodía, los vecinos comenzarán a encender las hogueras a primera hora de la mañana y darán cuenta de un buen desayuno para contrarrestar el frío invernal, amenizados por la música de la Charanga Los Maniseros. También, como continuación de la fiesta, a las 16:30, actuará el Grupo de Baile Canillejas con su gran abanico de danzas y, ya por la noche, la Disco Móvil No Limit pondrá broche de oro a la jornada.