En este 8 de marzo, "Día Internacional de la Mujer", la protagonista de nuestro tiempo de Herrera en COPE Guadalajara ha estado protagonizado por Olga Mediano, merecedora del Premio Sanitarias 2022 en la categoría "Sociedad Científica".

La neumóloga alcarreña es una de 15 mujeres distinguidas con uno de estos galardones organizados por Redacción Médica por quinto año consecutivo, con el objetivo de reconocer el liderazgo de la mujer en la sanidad española, eliminando sesgos o prejuicios de género. Una labor que viene desarrollando Mediano a lo largo de su trayectoria profesional y en el desempeño diario de su trabajo, ya que, tal como asegura, "aunque es verdad que la mujer se ha incorporado ya a nivel académico o a nivel asistencial a la mayoría de los trabajos, la realidad es que todavía no estamos llegando como tendríamos que llegar a las posiciones de arriba".

Por eso, cuando se le pregunta por el consabido "techo de cristal" en su ámbito sanitario, la también coordinadora de la Unidad del Sueñodel Servicio de Neumología del Hospital Universitario de Guadalajara no duda en sustituir dicha expresión por la de "techo de hormigón armado", denunciando el hecho de que, a pesar de que "hay muchas estudiantes de Medicina y muchas profesionales sanitarias que son mujeres, en las reuniones relevantes, en las juntas directivas o en las comisiones científicas, es decir, en todos esos lugares en los que se toman decisiones o en los que se tienen determinadas responsabilidades, la presencia femenina es escasa o casi nula, y eso es lo que tiene que cambiar".

Pero con su queja, Mediano no pretende reclamar un acceso ventajoso a los foros de poder médico y sanitario por razón de sexo femenino. En este sentido, ha querido dejar muy claro que las mujeres "no queremos que se nos regale nada" y ha reivindicado con firmeza "que se nos valore igual que a los hombres y que, a igualdad de capacidades, tengamos igualdad de oportunidades", o lo que es lo mismo que, "si hay una mujer que tiene las mismas características, el mismo currículum y las mismas capacidades, esa mujer puede estar en un puesto de responsabilidad o en un puesto de toma de decisiones".

En cuanto a la raíz de esta desigualdad entre sexos en el ámbito profesional, la neumóloga guadalajareña no ha cargado con la responsabilidad absoluta a los hombres.

"En mi carrera, las personas que me han ayudado y han tirado de mí han sido varones", ha reconocido, al tiempo que ha apuntado que el sistema "está organizado de una forma en la que se tiende a que haya una escasa visibilización del trabajo de la mujer y eso es con lo que tenemos que acabar".

Esta invisibilidad femenina se hace notar de forma evidente en el campo de la investigación. Según la actual coordinadora nacional del área de Sueño y Ventilación de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), "la presencia en investigación de la mujer también es escasa: liderando proyectos, siendo investigadoras principales, siendo las primeras firmantes de artículos científicos", pero es que, además, "los estudios de investigación, en muchas ocasiones, se realizan fundamentalmente en varones".

Como ejemplo, ha indicado que "siempre se ha descrito el perfil masculino de la apnea obstructiva del sueño, que es el paciente obeso, roncador, hipersomnoliento, pero no viene representada la mujer", advirtiendo de que "si el médico no conoce cuáles son los síntomas de la apnea obstructiva del sueño en la mujer, cuando ésta vaya a consulta no se le va a reconocer esa apnea, con lo cual esa mujer tarda más en diagnosticarse, incluso muchas de ellas se quedan sin ese diagnóstico y, por tanto, sin ese tratamiento".

Con el fin de paliar esta deficiencia, "en el Hospital de Guadalajara hemos mandado a publicar, porque además es la tesis doctoral de una compañera mía, el perfil femenino de la apnea obstructiva del sueño, al que no se había dado ninguna importancia".

En definitiva, esta brillante especialista de nuestra provincia trabaja cada día, no sólo para que el Servicio de Neumología al que pertenece esté a la cabeza de la investigación de vanguardia a nivel nacional e internacional, sino para que el Hospital Universitario de Guadalajara en su conjunto sea un centro de referencia en este campo sanitario.

"Tenemos un par de proyectos en los que el Hospital de Guadalajara es el centro coordinador: estamos investigando qué ocurre con la apnea obstructiva del sueño en los niños y si esto es un factor de riesgo cardiovascular futuro, sobre todo en el tema de la hipertensión arterial; y estamos trabajando en un proyecto para ver el impacto de la apnea obstructiva del sueño en los jóvenes, también en el ritmo cardiovascular futuro", ha recordado finalmente Olga Mediano, con la que hemos conmemorado en las ondas de COPE Guadalajara este Día de la Mujer 2022.