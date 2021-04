El Centro de Investigación, Estudios, Protección y Coordinación y Valorización de la Viticultura de Montaña, CERVIM, ha incorporado a Finca Río Negro como nuevo miembro y ha reconocido su labor por su viticultura de montaña y heroica, destacando también su compromiso por recuperar la tradición vitícola de Cogolludo.

La Bodega de la familia Fuentes se convierte así en la única del centro peninsular adherida al CERVIM, sumándose así a las principales regiones vitivinícolas españolas, como DOCA Priorat, Ribera Sacra e Islas Canarias, y del mundo, situadas en regiones montañosas donde la viticultura es considerada "heroica", con un territorio y una climatología característicos que imponen condiciones de cultivo extremas.

El director de las Bodegas Finca Río Negro, Fernando Fuentes, ha expresado la gran satisfacción que les produce su incorporación a este organismo internacional, como "reconocimiento al gran esfuerzo que supone la viticultura en sitios tan extremos como la Sierra Norte de Guadalajara, en la que, por un tema de suelos, de arcilla, de piedras, de desniveles, por un tema climático extremo de heladas, implica tener una menor mecanización, muchos más costes y muchísimo más esfuerzo para conseguir un kilo de uva".

Pero además, tal y como ha explicado, su trabajo se encuentra con una segunda dificultad, que es la falta de antecesores familiares que les legasen sus conocimientos a la hora de trabajar sus viñedos, ya que "aunque Cogolludo fue históricamente una zona con mucho viñedo y mucha fama de sus vinos, esa tradición vitícola se perdió en los años 40 y 60 y, por tanto, a nosotros nos toca reinventarnos puesto que no tenemos unos padres, unos abuelos, que nos digan cómo gestionar la viña".

Sin embargo, los Fuentes han sabido, con su carácter emprendedor y su tenacidad, dar la vuelta a las adversidades climáticas de los parajes serranos en los que se yerguen sus vides y han conseguido "unos vinos que, como valor principal, no se parecen absolutamente a ningún otro".

Y es que, entre los diferentes factores que hacen que los Río Negro sean vinos -blancos y tintos- de excelente calidad y de reconocimiento internacional, el director de las Bodegas ha apuntado que "los 2.000 metros de altitud lo que nos dan son un perfil mucho más atlántico, un peso de fruta mucho mayor y vinos de una alta calidad; al tener un suelo poco fértil, las uvas tienen mucha más concentración, así que a menos kilos, la cepa consigue dar más color, más intensidad y más aroma; por otro lado, la gran diferencia entre la noche y el día permite una maduración que hace que los vinos de montaña se asocien a vinos intensos y aromáticamente muy perfumados, y, además, tenemos un ciclo muy largo, porque vendimiamos hasta finales de octubre y eso hace que la maduración sea muy lenta, muy pausada, cosa que también mejora la calidad de los vinos".

No es de extrañar, por tanto, que en esta aguerrida bodega cogolludense, cuya ubicación desafía los límites tradicionales del cultivo de la vid, la pandemia esté pasando de puntillas, hasta el punto de que Fernando Fuentes no ha tenido reparos en admitir que se sienten "unos privilegiados y, al ser industria esencial, tenemos la posibilidad de ir a pasear por los campos y por los viñedos y no hemos dejado en ningún momento de trabajar".

Es más, tal y como ha señalado, "en cuanto a negocio, curiosamente el año pasado fue un buen año y este año también vamos funcionando bien, aunque echamos de menos que en el enoturismo puedan venir grupos más numerosos y que gente de Madrid y de la zona del Corredor del Henares puedan venir a nuestras bodegas, pero esperemos que dentro de poco podamos abrazar, entre comillas, a todos".

Así que, aunque ha admitido que "el mes de marzo, de abril y de mayo fueran duros, porque se nos cayó el negocio hasta un 40%, a partir de junio ha habido una serie de circunstancias que han permitido que el año pasado creciéramos y este año vayamos mejor que nunca".

Entre esas circunstancias, se ha referido al hecho de que muchos de sus clientes "son de la zona centro y no se han ido de vacaciones, han tenido también muchos regalos de empresa porque no se podía ir a cenar, y poco a poco vamos consolidando nuestro negocio a nivel internacional; todo ello ha hecho que, por suerte, en el 2020 y en lo que llevamos de 2021 no nos esté afectando esta situación, sino más bien al contrario".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y mientras la normalidad va quedando más cerca, Finca Río Negro continúa trabajando e investigando. De hecho, entre sus últimos proyectos, la Bodega se emplea a fondo, junto con el Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha (IVICAM) y la Universidad de Castilla-La Mancha, en la recuperación del Tinto Fragoso. Una variedad autóctona de Cogolludo, única en el mundo y autorizada para la elaboración de vinos.

En concreto, el pasado año la Bodega ha llevado a cabo, por primera vez, su vinificación con el objetivo de incluir Tinto Fragoso en algunas de sus prestigiosas referencias.