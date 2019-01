Álvaro Digué presenta su single "No es No"

Tiempo de lectura: 1



"No es no" es el título del nuevo single de Álvaro Digué. A golpe de ritmo latino, el cantautor radicado en Azuqueca de Henares, pretende despertar las conciencias ciudadanas, especialmente de los más jóvenes, para lograr construir una sociedad igualitaria, en la que quede abolido cualquier comportamiento o actitud machista y de dominio o abuso de una persona sobre otra. "Quiero gritar al mundo que debemos mirarnos unos a otros como iguales, sin diferencias. No es no es la canción de todos", explica el compositor.

"No es no" está disponible en todas las plataformas digitales desde el pasado 14 de diciembre.