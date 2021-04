El nuevo entrenador del Quabit Guadalajara afirma que ganar al Villa de Aranda es vital

Hoy en “Deportes COPE Castilla-La Mancha” te contamos que el nuevo entrenador del Quabit Guadalajara, Rodrigo Reñones, prepara ya el duelo ante BlasGon y Ceres Villa de Aranda de este sábado, que considera "vital" para el equipo.

“Vamos a muerte tras los resultados registrados en estas últimas jornadas", ha dicho Reñones, para quien el partido adquiere un cariz "absolutamente vital", ha dicho el técnico cántabro, quien espera que los jugadores “canalicen estas circunstancias para bien y no que suponga un problema de ansiedad, cuando las cosas puedan no salir”.



BlasGon y Ceres Villa de Aranda es, según Rodrigo Reñones, “un equipo que engaña si sólo te fijas en su posición en la tabla clasificatoria, prácticamente todo el año ha estado en la parte baja, pero a pesar de la falta de puntos, su nivel competitivo no es malo, acaso está perdiendo los partidos en la parte final”.



El técnico cántabro espera “un partido complicado”, y la situación que vive actualmente el Quabit “no ayuda a que los jugadores tengan la confianza que deberían de tener, y Aranda nos va a exigir el máximo”.



Según Reñones, Villa de Aranda es un equipo que "aprieta, la relación que tienen con el pivote es la base en su juego de ataque, prácticamente toda la primera línea es capaz de jugar con él, con una alta eficacia y generando en cualquier rival dificultad para defender esa situación”.



En la defensa, “la intensidad que imprime su técnico se traslada al campo”, ha completado el nuevo entrenador del Quabit, que ha dicho que “es un equipo de los que no paran de correr, y a veces hay que saber tener ese punto de pausa, para saber gestionarlo, y que esto no vaya en su beneficio, sino en el nuestro”.



Con sólo 48 horas para preparar el partido, Rodrigo Reñones ha admitido que “la carga de partidos durante la temporada se va acumulando, y lo principal es que los jugadores se recuperen, pulir cosas y, sobre todo, intentar resetear la cabeza de los dos últimos partidos disputados y que los jugadores vuelvan a competir como han competido en muchos de los partidos de esta liga Asobal”.



Más allá de cuestiones técnicas y tácticas, Reñones quiere que la actitud del equipo sea “la de un equipo que lucha, que tiene el cuchillo entre los dientes y que no da ni un solo balón por perdido”.