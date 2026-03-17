Xunta e Fundación Otero Pedrayo distinguen institutos do Porriño, Vigo e Negreira por difundir no "Ano Oteriano" a figura do intelectual

Valentín García destaca na Casa Museo Otero Pedrayo en Trasalba o papel destes premios para "manter vixente o valioso legado" do Patriarca das Letras Galegas 

Os premiados co secretario xeral de Lingua, Valentín García, e o presidente da Fundación Otero Pedrayo, Eduardo López Pereira
Juan Maceiras

Ourense

1 min lectura

Alumnos de Porriño, Vigo e Negreira premiados no Premio Anual Otero Pedrayo para estudiantes entregado na Casa Museo Otero Pedrayo en Trasalba.

O xurado acordou concederlle o primeiro premio a "Os camiños da vida" de Noa Rodríguez Muñoz e Sergio Lage, alumnos de 2º de Bacharelato do IES Ribeira do Louro do Porriño.

O segundo premio foi para "Un meniño naipelo no espello de 14 lugares: Ramón Otero Pedrayo e os seus veráns en Vigo (1895-1901)". Os gañadores son un grupo de estudiantes de PDC do IES Castelao de Vigo.

A maiores destes dous premios acordouse propoñer a publicación na revista Trasalba, que publica cada ano a Fundación Otero Pedrayo, do proxecto presentado baixo o lema Alon de Juan Mosquera Magariños, alumno de Bacharelato do centro Xulián Magariños de Negreira.

O secretario xeral de Lingua, Valentín García, participou na entrega dos premios deste certame impulsado desde a Fundación Otero Pedrayo co apoio da Xunta de Galicia e resaltou a “importante contribución para ampliar o coñecemento entre as xeracións máis novas do Patriarca das Letras Galegas, que se fai especialmente máis significativa nunha edición que coincide co Ano Oteriano”. O presidente da Fundación Otero Pedrayo, Eduardo López Pereira, resalta a importancia de que as xeracións máis novas valoren a figura de Otero Pedrayo.

