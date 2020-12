Sanidad vuelve a permitir público en los estadios castellanomanchegos

Hoy en "Deportes COPE Castilla-La Mancha" te contamos que, según el comunicado que ha remitido el gabinete de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha y en atención a las formulaciones expuestas por las diferentes Federaciones Deportivas, éste ha comunicado lo siguiente respeto a la participación de público en las instalaciones deportivas:

NIVEL 2:

Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse con un aforo máximo de un 30% para espacios cerrados hasta un máximo de 300 asistentes, y un 50% de aforo máximo en espacios abiertos hasta un máximo de 500 asistentes y conforme a los protocolos en vigencia en cada caso.

En ambos casos se deberá contar con butaca preasignada, y en caso justificado de que no fuera posible, establecer las medidas pertinentes para asegurar en todo momento el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal. Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el grupo máximo de 6 personas.

NIVEL 3:

Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse sin la presencia de público, y conforme a los protocolos en vigencia en cada caso. Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el grupo máximo de 6 personas.