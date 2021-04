La almagreña Gemma Arenas disputa este sábado la VII Ultra 'Sierra Nevada'

La atleta almagreña Gemma Arenas disputa este sábado, a partir de las 10:00 horas, la séptima edición de la Ultra 'Sierra Nevada' que contempla un recorrido de 40 kilómetros y más de 2.700 metros de desnivel positivo, que partirá desde la localidad de Quéntar.

Arenas ha confesado a Efe que su intención era participar en el recorrido ultra de 97 kilómetros y 5.500 metros de desnivel positivo, pero debido a la pandemia "no puedo entrenar bien" -lo hace los fines de semana en Malagón- y tampoco lo ha podido realizar en Sierra Morena por el cierre perimetral de Castilla-La Mancha, por lo que ha optado "por no arriesgar".

La almagreña, que ha desvelado que si correrá la distancia larga su marido, Agustín Luján, que acabó segundo en el año 2018, que ella no pudo finalizar porque "me perdí", ha agregado que ha influido también su decisión final la dureza climatología de la prueba, que habitualmente se disputaba en julio.

"Puede ser que los que corran los 97 kilómetros los últimos metros lo hagan entre la nieve y con crampones", ha advertido Arenas, que concluyó cuarta en la segunda prueba que ha disputado este año, el pasado 27 de febrero, la Transgrancanaria 2021, con un tiempo de 3:16.20 en la maratón, y primera en la categoría Máster A.

La ultra atleta ha reflexionado que "además de entrenar, lo mío es competir, y como no lo he podido hacer por lo menos me divierto corriendo y con la intención de ir ampliando, aún más, las distancias".

En todo caso, ha afirmado estar en un buen momento, pese a que en la primera carrera de este año, el campeonato de España de Snowrunnin, también disputado en Sierra Nevada, representando a Castilla-La Mancha, "lo sufrí, lo luché, pero no pudo ser; las piernas no tenían energía para correr suelta por la nieve", tras invertir una hora y 21 minutos.

Unas buenas sensaciones que ahora quiere trasladar a Sierra Nevada y de cara a preparar el Campeonato de España de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), que se correrá en Tenerife, en el mes de junio.

Por último, ha deseado que "pronto se vuelva a la normalidad" con el fin de participar en más carreras, que "sería una buena señal para todos", ha atajado.