El paralímpico taranconero, Luis Miguel García-Marquina, no ha podido evitar emocionarse al conseguir la medalla de bronce en la contrarreloj H3 en los Juegos Paralímpicos de Tokio. "No tengo palabras y las primeras que quiero decir son para mi mujer, mis hijos, mi padre, mi madre, los abuelos, mi hermana, mi familia... Estoy aquí por ellos. Estoy aquí porque conocí a un amigo en el Hospital de Toledo que me enseñó a valorar el esfuerzo. Ese hospital forjó lo que soy hoy. Y tenemos un equipazo. España es un equipazo, fisios, médicos... dan el cien por cien. Entonces no podía salir de otra manera. Gracias". Aún le quedan dos medallas que pelear "y las pelearemos"

Su compañero, el ciclista barcelonés Sergio Garrote ha conquistado este martes la medalla de oro en la prueba de contrarreloj de la categoría H2 (bicicletas de mano) de los Juegos Paralímpicos de Tokio, mientras que Luis Miguel García-Marquina, en la crono de bicis de mano H3, y la pareja Christian Venge-Noel Martín, en tándems, aportaron dos bronces para colocar a España minutos antes. Garrote, actual subcampeón del mundo de la modalidad, partía como uno de los favoritos y tras marcar el mejor tiempo intermedio ha terminado ganando el oro por apenas medio segundo sobre el italiano.









Minutos antes el ciclismo español había sumado su primera medalla de la jornada en el Circuito de Fuji gracias al ciclista taranconero, Luis Miguel García-Marquina, que se ha llevado también por un suspiro la medalla de bronce en la crono H3. El español, debutante en unos Juegos, ha librado una dura batalla con sus rivales en el recorrido y se ha terminado llevando el cajón del podio por poco más de medio segundo sobre el ruso Ruslan Kuznetsov. Su compañero Israel Rider ha sido decimocuarto.



La Real Federación de Española de Ciclismo le ha felicitado mediante un tuit por la hazaña realizada:"¡Luis Miguel García-Marquina ya tiene esa deseada y peleada medalla paralímpica! ¡Disfruta del momento, Luismi!".

De igual manera, la Casa Real ha enviado al ciclista la enhorabuena a través de su página oficial en Twitter.

"El ciclista Luis Miguel García-Marquina gana el bronce en contrarreloj categoría H3 ('handbike') celebrada en el Circuito Internacional de Velocidad de Fuji. Enhorabuena por una vida de superación "agarrado" al deporte."

