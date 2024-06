El reto de Sergio Aznárez, pese a su ceguera y autismo, es campeón de España de paraescalada

Sergio nació sin globos oculares. A los seis años le diagnosticaron un TEA, trastorno del espectro autista, y nada de esto le ha impedido llegar a lo más alto, nunca mejor dicho, porque ahora es campeón de España de paraescalada.

Este escalador conquense pertenece al CD Amiab Cuenca y era la primera vez que Sergio participaba en una competición de este calibre. Y no solo es un hombre de altura, también toca el piano y percusión, practica natación, ciclismo, spinning, asiste a clases de yoga y canta en un conjunto vocal.

¡Enhorabuena a Sergio Aznárez!

Escalador ciego y con TEA, perteneciente al Club Deportivo Amiab, se ha proclamado campeón de España de Paraescalada.

¡Todo un hito!

Fotos: Amiab tomadas de RTVE Play pic.twitter.com/6ETHb1I51M — Dario Dolz (@DarioDolz) June 16, 2024





El Campeonato Nacional se celebró en Arroyomolinos, en Madrid y hoy, Sergio y su entrenadora Paloma Pichere han pasado por los micrófonos de COPE Cuenca para conocer su historia y cómo ha vivido este campeonato, en palabras de su entrenadora ha sido "una sorpresa para ambos el quedar primeros en su categoría, porque además en estas competiciones, solo se tiene en cuenta la discapacidad física, por eso hemos podido competir, porque Sergio es ciego total. Entonces el tema del autismo no se ha tenido en cuenta y es verdad que para nosotros ha sido un plus de dificultad, ya que podía haber mucho ruido, que él no conocía, había mucha gente, pero lo hemos llevado bien".

Sergio nos contaba que lleva "seis años haciendo escalada, y me gusta subir por las presas, llevar la cuerda, es muy divertido para mí".

Ciego y con autismo

A Sergio le cuesta mucho más entender las cosas nos contaba Paloma "él nunca había entendido lo que era la altitud, lo que era una montaña, lo que era subir. Entonces era muy complicado que él entendiese que tenía que ir para arriba, no tenía que ir por el suelo, que tenía que ir cogiéndose por las presas. Una vez llegaba arriba, el tener que bajar, como que las distancias tampoco las entendía mucho. Entonces también cada persona con discapacidad es un mundo y al final es entenderte, pues tanto con el escalador como con el guía somos uno".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Hace un año los hermanos Aznárez, Sergio y Juanma, compartieron con nosotros su historia, una maravillosa aventura recogida en el documental "La Sonrisa Verdadera". Ahora podéis conocerla a través de una novela Enhorabuena chicos :-) https://t.co/pfbaqeo8ls#sonrisaverdaderapic.twitter.com/lXb3QfmMsf — FunMaríaJoséJove (@funfmjj) February 23, 2018





Sonrisa verdadera

Sergio hace muchas mas cosas como spinning, toca el piano y hace bici, además esto último es un hobbie que comparte con su hermano, con quien hizo un documental, 'La Sonrisa Verdadera', donde recorrían juntos muchos kilómetros. Su entrenadora nos contaba que "cuando puede se escapa a la playa y hace surf adaptado, hace yoga, toca el piano, lo que quieras él lo hace".