Medio centenar de inmigrantes se alojarán en “Las Pepas” de Cuenca

La provincia de Cuenca ha acogido a medio centenar de inmigrantes de los 200 que se le han asignado a Castilla-La Mancha, tras la crisis migratoria que están sufriendo las Islas Canarias. Los migrantes que llegan a la provincia conquense son hombres de 18 a 40 años, aunque también hay algunas mujeres con niños menores de edad.

La Congregación de las Siervas de San José ha cedido parte de las instalaciones del colegio de la Sagrada Familia y, ACCEM se va a encargar de la acogida de estas personas que huyen de guerras, pobreza y hambre.

Braulio Carlés es el responsable ACCEM Castilla-La Mancha, y nos explica los proyectos que se llevan a cabo en estas circunstancias: “El tema es que hay lo que se llama ayuda a emergencia o ayuda humanitaria. Hablamos de personas procedentes de África, normalmente que vienen huyendo del hambre, de la guerra, de la pobreza, etc. En Cuenca vamos a acoger a 50 personas de ayuda humanitaria, y en principio, esas personas irán a unos pisos, pero hasta que eso se pueda hacer realidad van a ir a un colegio donde solamente cogen unos 30, el resto irán a hoteles o pensiones”.- Dice Braulio.

El responsable de ACCEM también se ha referido a la importancia de la colaboración y la buena acogida que está teniendo la provincia de Cuenca con estas personas: “Todo el mundo tiene una actitud de colaboración y solidaridad, y más si hablamos de los colegios católicos. Evidentemente, también esperamos la colaboración tanto del profesorado como del alumnado”. “Es una actividad muy bonita para hacer un motivo de voluntariado, para que podamos ser más sensible y más solidarios ante la cogida de personas que lo están pasando realmente mal”.

Braulio también ha querido explicar cómo ACCEM presta ayudas a estas personas y los procesos por los que tienen que pasar: “Lo que hacemos, en primer lugar, acogerles y en esa acogida vemos cómo llegan, cuál es su situación psicológica, como vienen, etc. Luego empezamos a ver el idioma, si hablan nuestro idioma o no y si es que no, les formamos para ello. También observamos qué conocimientos traen, en que pueden trabajar, … Y les formamos. La idea es que tenga una inserción laboral y tengan un trabajo estable”. Porque, como dice Braulio, “Huyen de su país, por necesidad”.