Luciano, el conductor que convierte los trayectos en bus, en un show viral: "Contar chistes malos también es un arte"

Luciano Tomillo no es un conductor de autobús cualquiera. Natural de San Lorenzo de la Parrilla, un pequeño pueblo de Cuenca, se ha convertido en todo un fenómeno en TikTok por su estilo desenfadado y divertido de amenizar los trayectos entre Cuenca y Madrid: cuenta chistes, hace bailes y charla con todos sus viajeros y viajeras. Tiene más de 11.000 seguidores a través de TikTok y algunos de sus vídeos, han alcanzado casi un millón de visualizaciones.

“Me encantan los micrófonos, es que me encanta la radio, estoy muy contento de estar aquí”, así empezaba la entrevista de Luciano en COPE Cuenca. “Desde pequeño ya hacía mis pinitos en una emisora local que se llamaba Radio Burbuja. Me llamaban Chimo Pilas, en honor a Chimo Bayo”. Y por eso comenzó todo, porque Luciano siempre ha sido de los conductores que han cogido el micrófono en los viajes, “indicando el trayecto, la duración, que se pongan los pasajeros el cinturón de seguridad y dar unas pautas para que el viaje sea más seguro”.

A raíz de esto, un viajero le animó a grabarse y ponerlo en redes sociales asegurando que con su ánimo y alegría iba a animar a muchísima gente. Y Luciano le hizo caso, grabó el primer vídeo dando una presentación con el micrófono, “lo puse en el Tiktok y tuvo ahora mismo, a día de hoy, tiene 550.000 visitas, un montón de comentarios positivos y a raíz de eso he ido haciendo vídeos diariamente cuando puedo”.

Cargando…

Un viaje que empieza con humor

No solo habla o baila, también te cuenta chistes. "Cuento chistes tan malos, tan malos, que los tengo que enmascarar con los bailes para hacerlos un poquito más agradables. Intento llegar al máximo gente posible y me ponen mensajes bastante positivos, en Instagram, en TikTok, para que yo les salude, yo les felicite los cumpleaños y la verdad que estoy encantado, porque de verdad que todo lo que es ayudar, todo lo que es hacer reír a la gente, la verdad que me encanta".

“Hola, hola, hola. Muy buenos días. Se me escucha bien. Se me ve poquito porque soy pequeño, pero se me escucha, ¿verdad?”, así comienza uno de sus vídeos más virales. Y es su introducción.

Entre sus frases más reconocidas destaca la famosa “Sábado sabadete… ni pa' Cuenca ni pa' Albacete”, que ha generado oleadas de risas entre sus seguidores. Luciano no busca fama, sino conexión, “lo que intento es alegrar a la gente. Este mundo necesita cariño, atención, y si yo puedo sacar una sonrisa, ya vale la pena.”

Cargando…

Del bus a la pantalla

Luciano viene de un pequeño pueblo de Cuenca, San Lorenzo de la Parrilla, y donde va "poquito a poco ya nos van conociendo. La verdad que la gente me para, me pide fotos, me pide incluso vídeos con algún chistecito de estos malos que cuento".

Y aunque también ha recibido críticas, se lo toma con humor, “hay quien me ha preguntado si llego a los pedales de tan bajito que soy. Pero sí, llego. El asiento se puede echar para adelante”. Luciano no planea frenar. Mientras siga al volante y con su micrófono en mano, promete seguir repartiendo alegría: “Mientras haya gente que quiera reírse, yo seguiré contando chistes malos. ¡Pero malos con amor!”

Y para despedirse, deja uno de sus clásicos:

—"¿Por qué se extinguieron los mamuts?"

—"Porque había mamut... ¡pero no paput!"

Luciano que ha pasado por los micrófonos en la emisora de COPE Cuenca, ha querido dejarnos este vídeo.