Jorge, el conquense que vive las procesiones de Semana Santa de forma diferente: “Versión Playmobil”

Con ocho años ya jugaba haciendo procesiones, las grababa y las reproducía en la televisión de su casa. Se llama Jorge y tiene 27 años, desde pequeño ha retransmitido la Semana Santa de su pueblo, Tarancón, de una forma especial. Lleva desde hace 15 años moviendo las tallas, los nazarenos, los espectadores, y te digo moviendo porque son todos figuras de Playmobil.

Cuando empezó no existía YouTube pero podemos decir, que Jorge ya era creador de contenido. "Yo grababa vídeos y los ponía en la tele de mi casa, con los cables y con cámaras de cinta de las antiguas. Y bueno, pues luego empecé a subir estos vídeos de Semana Santa a YouTube justamente hace 15 años, que es lo que estamos celebrando este año, este aniversario. Empecé incluso antes de los 8 años, porque yo siempre soy un amante de la Semana Santa y bueno, pues de pequeño, como muchos otros niños, pues jugaba ya a esto, o sea que esto se podría remontar incluso a mucho más atrás".





Desde cero

La elaboración que tiene que llevar a cabo Jorge es árdua. Recrea las procesiones, mueve cada muñequito, graba cada paso, va montando estos vídeos y un largo etcétera. Este taranconero nos cuenta que "se invierte bastante tiempo y es que ahora mismo los vídeos, son casi una producción cinematográfica que detrás de eso solo hay una persona. Al principio grababa con una cámara de estas pequeñitas y el flexo de mi habitación, con el que estudiaba y es que ahora hay focos, hay cámara profesional, hay un montón de cosas, pero sigue habiendo solo una persona. Y bueno, pues se invierte mucho, mucho tiempo".

Sin ir más lejos, por ejemplo, Jorge invierte en que un paso de Semana Santa haga el recorrido que se retransmite, que son unos metros en escala, dos horas. Si quiere retransmitir toda una procesión pueden ser incluso, ocho o nueve horas. Y por su puesto, todo el montaje y producción de vídeo que puede llevar incluso "dos, tres semanas de trabajo".





Decenas de figuritas Playmobil

Todas esas figuras van al detalle, todos sabemos que muchas de ellas no tienen nada que ver con la Semana Santa y es Jorge quien las adpta. "Los pasos están personalizados, incluso los nazarenos, pues tienen que llevar su vestimenta. Entonces, yo los tengo que retocar. Y luego también, por ejemplo, un detalle también importante: las imágenes que son de talla, que su ropa es tallada, pues yo les pongo una pasta de modelar, pasta dura, y se les queda la ropa a ellos también como tallada. Pero si la ropa es de estilo, por ejemplo, una virgen, pues llevan su manto también de terciopelo, bordado, que bueno, yo lo hago pintándolo, pero vamos, que da también el pego".

Y no solo se centra en nazarenos, costaleros, pasos... es que las calles son super realistas, hasta el punto de recrear los decorados "hay que hacerlos a mano porque el entorno por donde salen las procesiones de Tarancón, que es el Arco de la Malena y la Iglesia, es muy característico y tiene que ser exactamente igual. Ahí no me vale coger la puerta del Castillo de Playmobil porque no se parece".

Lluvia, nieve o pandemia: no se le resiste nada

Lo bueno de la retransmisión, es que pase lo que pase, las procesiones en Playmobil siempre salen. Es decir, si hay lluvia o si se dan circunstancias, como en el año 2020 por la pandemia, que no pudieron salir las procesiones, pero sí salieron las procesiones Playmobil.

Nos contaba este joven amante de la Semana Santa que "si llueve en Tarancón, al año siguiente suele llover en las procesiones de Playmobil. O sea, que esperemos que el año que viene se pueda hacer completa, porque eso serían también buenas noticias. Y sí, sí ha llovido alguna vez, pero como bien dices, por ejemplo, la pandemia... pues no llegó al mundo Playmobil. Lo que sí llegó, fue una de las procesiones de Cuenca, que hice una en una ocasión".

Un verdadero espectáculo que sirve para que hasta los más pequeños vivan de manera lúdica la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Y merece la pena, porque su creador así lo vive "cuando está el vídeo acabado y le das al play, yo sé que soy el primer espectador en ver el vídeo y ahí es cuando verdaderamente se disfruta, porque como normalmente quedan así muy realistas, pues se disfruta el momento de verlo".