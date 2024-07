Un ganadero conquense rescata un águila calzada desnutrida y llama al 112: "Cosas de la naturaleza"

Hay ciudadanos ejemplares, como César, un agricultor del municipio conquense de La Zarzuela que en su labor diaria se encontró con una sorpresa. Iba de camino a ver a su ganado, eran las siete o siete y media de la mañana y según nos contaba este ciudadano "sin bajarme del coche, vi al águila en un arbusto posada y bueno, me aproximé con el coche, son animales preciosos, son animales súper bonitos y con la intención de hacer una foto para el recuerdo, para enseñársela a mis hijos, vi que no se inmutaba, que no reaccionaba, que no levantó el vuelo y ya sospeché de que no se encontraba bien".

Este animal intentó volar pero cayó al suelo, y César sin correr ni nada, pudo acercarse a ella cogerla e inmediatamente llamar al 112.









Llamar al Seprona

César llamó al 112 contando que se acababa de encontrar un águila "me atendió una chica y me dijo que, efectivamente, pasaría una patrulla de Seprona a recogerla y, bueno, pues ya la llevarán ellos donde corresponda. Me la llevé guardada en una caja a casa, con cuidado, en una caja enorme porque cuando abren las salas son enormes. Y bueno, pues la metí en una caja, la dejé a la sombra ahí en la terraza de casa, en un rincón allí sin molestar y la tapé con una sábana".

César comenta que el Seprona rápidamente llegó a su casa, le felicitó por haber rescatado a este ejemplar y "comprobó también que no tenía ningún disparo, que no tenía las alas rota, ni ninguna pata, solo tenía síntomas de desnutrición".

Al centro de recuperación

Los agentes se la llevaron inmediatamente "a los servicios veterinarios del Centro de Recuperación de aves en Albaladejitos, al lado de Cuenca, pero vamos, casi con toda seguridad que saldrá adelante, me dijo el jefe de los agentes medioambientales. Él está más experimentado en estas cosas que yo".





¿Qué hacer si vemos un ave en malas condiciones?

En la misma página del centro de recuperación te avisan que "caso de encontrarse algún animal silvestre herido, llamar al 112", ellos te irán indicando que pasos seguir. César es un hombre con experiencia en el campo y se notaba en sus redes sociales la destreza con la que trataba a este ave, nos contaba que "me acompañan diariamente dos parejas de águilas calzadas, hay cuatro aquí. Las veo todos los días, y ellas han debido de echar en falta a la compañera o algo raro notan que ha pasado, porque ni ayer ni hoy las he visto ya volar. Con toda seguridad, echan de menos a la compañera y ellas se han quedado en el nido, les falta alegría, las cosas de la naturaleza".

Agricultores y ganaderos: cuidar del campo

César quería romper una lanza "en favor de los compañeros, de los agricultores, de los ganaderos, que en realidad somos los que cuidamos el campo y el medioambiente" porque aunque no lo vean los gobiernos es el ganadero o agricultor "quién vigila la finca, quién ve un fuego antes que nadie, quién se deja en el campo la cosecha, del trigo, cebada, maíz, girasoles, para que coma el pajarito, para que coma el jabalí, para que coma el ciervo, ese mantenimiento lo hace el agricultor y el ganadero, no lo hace ningún ecologista desde su despacho y desde su oficina".