Denuncian la celebración, en Cuenca, de un macrobotellón con cientos de personas y sin ningún control

Los hosteleros conquenses han criticado la participación este fin de semana de “centenares de personas” en un macrobotellón sin “ningún tipo de control” en la ciudad. mientras ellos tienen que soportar duras restricciones por la pandemia desde hace meses.



En un comunicado, las dos organizaciones del sector, Agrupación de Hostelería y HC Hostelería (integradas en la Confederación de Empresarios), han recordado que el botellón está prohibido por decreto en la ciudad desde hace un año, si bien ha dado el resultado “inverso” al esperado.



“Si no hay un ocio nocturno ordenado, regulado y controlado para los jóvenes, serán ellos quienes creen el suyo propio”, ha señalado Diego López, técnico de hostelería de la organización empresarial, quien apunta además que “si alguien piensa que a las doce o a la una, porque cierre la hostelería, la gente se va a ir a su casa, no vive en el mundo”.



Asimismo, el sector ha apuntado que “no es comprensible que ocurra esto mientras a las empresas de hostelería que tienen sus licencias, pagan sus correspondientes impuestos y pueden hacer cumplir las restricciones, se les obliga a cerrar”.



Por todo ello, opinan que sólo la flexibilización de las restricciones horarias al ocio nocturno limitará estas situaciones.



Según los hosteleros, los botellones se han celebrado por diferentes puntos de la ciudad este fin de semana, pero uno de los más numerosos ha sido el que tuvo lugar el del aparcamiento del barrio del castillo, en el casco antiguo de Cuenca.



El domingo por la mañana eran visibles decenas de botellas, vasos de plástico y basura acumuladas en la zona, como ha criticado la asociación de vecinos del casco antiguo en sus redes sociales.



El Ayuntamiento de Cuenca publicó hace un año un decreto para prohibir el botellón, amparándose en el artículo 11.2 de la ordenanza reguladora de la venta, publicidad y consumo no responsable de bebidas alcohólicas.