El chef conquense, Jesús Segura, se ha sumado al malestar que estos días están manifestando los hosteleros por las restricciones sanitarias que están sufriendo sus establecimientos.

En previsión de ese aforo cero anunciado al sector la pasada semana, su restaurante Trivio en Cuenca cerró la semana pasada, “nos lo dijeron de una manera un poco extraoficial y estamos un poco enfadados porque te cuentan que los restaurantes no somos foco de infección pero nos cierran. Esa es la controversia. Entiendo que ante la situación que estamos viviendo se tomen medidas extraordinarias, pero es un poco contradictorio que Page comentara que no somos foco de infección pero nos cierran”. Segura ha añadido que “lo que se está viviendo es una incertidumbre total, te lo dicen pero no lo publican, luego sale en prensa pero no te dicen si sí o no. Esa situación no genera otra cosa más que malestar y enfados”.

"Page comenta que no somos foco de infección pero nos cierran”

(ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA PINCHANDO EL #AUDIO)

La complicada problemática de los restaurantes con estrellas Michelin

El Chef conquense ha comentado que todos los restaurantes se han reinventado “los que tienen estrella y los que no, el delivery y el take away es una manera de seguir facturando cuando te cierran el restaurante. Una vía que ha funcionado muy bien en ciudades como Madrid y Barcelona, hay mucha demanda. Pero en ciudades como Cuenca no ha habido tanta demanda en restaurantes. Al final evolucionas.

El refranero es muy sabio y dice que cuando las barbas de tu vecino veas cortar echa las tuyas a remojar

A los restaurantes si para algo nos ha servido esta experiencia es para aprender, para ver incluso la viabilidad de negocio. Zalacaín qué es un restaurante emblemático de Madrid ha cerrado. Aquí en Cuenca, también otro sitio emblemático como La Bodeguilla de Basilio ha cerrado sus puertas hace poquito. El refranero es muy sabio y dice que cuando las barbas de tu vecino veas cortar echa las tuyas a remojar. Eso hace replantearte muchas cosas, escenarios muy diferentes y, sin duda, hay analizar todo mucho más. Al final, es un reinventarse. A nosotros no nos ha quedado otra que cerrar pero estamos haciendo reuniones virtuales para seguir planteando cosas y evolucionar en lo que estábamos haciendo. La riqueza que tiene Cuenca y su provincia es increíble y nosotros vamos a seguir para intentar sacar el mayor jugo posible”.

Segura ha resultado adjudicatario del restaurante Casas Colgadas. “Estoy muy contento con esta noticia porque, en estos tiempos que estamos viviendo, una buena noticia es de agradecer”. Desconoce los plazos de la adjudicación que con la pandemia y las navidades “se va a retrasar, va a ser todo muy complejo”.

La idea que tiene para este nuevo restaurante “es una evolución de lo que estábamos haciendo en Trivio. Y nos va a permitir que ambos restaurantes crezcan, tanto Trivio como Casas Colgadas. Seguiremos con la cocina de secano qué tantas alegrías nos ha dado. Esa filosofía de cocina de proximidad intentando generar economía circular con los productos de la zona”.