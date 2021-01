Castilla-La Mancha rechaza el cierre de la planta de Siemens Gamesa en Cuenca y pide alternativas

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha rechazado el cierre de las plantas de Siemens Gamesa en As Somozas (Galicia) y Cuenca (Castilla-La Mancha) y ha confiado en que en los próximos días la empresa atienda las alternativas que se le están poniendo encima de la mesa y se siente "para dar una solución".

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha indicado que, como han venido haciendo anteriormente, van a seguir poniéndose "a disposición" de la empresa buscando alternativas al cierre, que en el caso de la planta de Cuenca afecta a 51 trabajadores.

Escudero, que ha confirmado que el Gobierno de España les comunicó este lunes las intenciones de Gamesa, se ha unido al rechazo expresado por el propio Ejecutivo central y la Xunta de Galicia ante ese cierre anunciado, tras el que se pusieron "inmediatamente" en contacto con el Comité de Empresa de la planta conquense para trasladarles el apoyo y la solidaridad del Gobierno regional con los trabajadores y sus familias.

El consejero ha apuntado que en estos momentos "nadie entendería que se proceda al cierre de una empresa ligada a las energías renovables y la construcción de aerogeneradores, precisamente cuando todo el mundo, en la Unión Europea y en España, está apuntando a la promoción del desarrollo industrial en materia de energías renovables".

Siemens Gamesa anunció ayer lunes su intención de iniciar un procedimiento de despido colectivo para cerrar de manera definitiva sus plantas de As Somozas (Galicia) y Cuenca (Castilla La-Mancha), en las que trabajan 266 empleados.

Según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el cierre afectará tanto a los 215 empleados de la planta gallega como a los 51 trabajadores de la planta de Cuenca.

Siemens asegura que la planta de As Somozas no tiene ningún pedido confirmado para 2021 del modelo de palas que produce, además de recordar que ya no existe demanda para éste en el mercado español, por lo que la planta ya no es competitiva para fabricar los aerogeneradores de mayor tamaño que demanda actualmente el mercado.

En cuanto a la planta de Cuenca, la compañía alemana indica que su actividad ha quedado limitada a la reparación de palas, lo que ha hecho que deje de ser sostenible y competitiva.

La energética, que enmarca este cierre dentro de sus acciones para "mejorar la competitividad y ser rentable dentro de la sostenibilidad", promete poner todos los medios a su alcance para minimizar el impacto del cierre de ambas plantas.