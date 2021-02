¿Cómo ha afectado la pandemia a las hermandades más humildes?

En nuestro especial de La Voz de la Pasión hacemos un análisis sobre las situación económica de las hermandades de la mano del representante de la V.H. de San Juan Bautista, Mariano López.

¿Cómo afecta a la V.H. de San Juan Bautista una nueva suspensión?

Realmente le afecta y mucho. Primero de todo decir que considero necesaria esta suspensión, evidentemente no se podía hacer otra cosa, y aunque nos duela es la decisión correcta.

La suspensión nos afecta en lo anímico, somos nazarenos y queremos desfilar, el fin primordial de una hermandad de Semana Santa es desfilar, durante todo el año se prepara el Martes Santo, y claro, la vida de la Hermandad se resiente en gran manera.

Y como no, en lo económico, el año pasado nosotros no hicimos subasta, es decir la Hermandad no ingresó el dinero de la subasta de banzos y enseres. Este año tampoco vamos a tener subasta, y tenemos un grave problema de tesorería, tenemos que hacer frente al pago del crédito de la compra de nuestra sede y apenas podemos hacer frente a los gastos con las cuotas de los hermanos.

¿Cómo pensáis que van a ser las próximas subastas? ¿Creéis que, vista la situación social, va a haber un descenso en las mismas?

Pues sospechamos que desgraciadamente, así va a ser, tenemos el antecedente de la crisis del año 2008 y siguientes, donde en algunos casos la subasta descendió en mas del 30%, y claro ahora que estamos inmersos en otra crisis, nos tememos que va a suceder lo mismo.

Casi tres años sin actividad nazarena, ¿Hay un antes y un después del COVID-19?

Siento ser pesimista, pero si, lo vamos a notar, en lo económico y en la vida de la Hermandad, lo he dicho al principio, lo mas importante para un nazareno es salir en procesión. Tal vez los veteranos, los nazarenos de toda la vida retomen la actividad sin más, sin problemas, pero ¿los jóvenes?, ¿los niños? La vida de hermandad tiene que ver mucho con la tradición, lo tradicional es…tal o cual cosa. Al no haber Semana Santa, muchos de estos actos desaparecen y cabe la posibilidad de que se produzca una “desconexión”, me preocupa, la verdad.

¿Cómo podemos trabajar las hermandades para que, en caso de que viviéramos nuevamente una situación como esta, nos afecte lo menos posible?

Lo tenemos claro, en lo económico, hay que intentar dejar de depender de la subasta. La subasta es necesaria, por supuesto, pero el que unos pocos hermanos carguen con el sustento de la Hermandad debe terminar ya. Por eso desde la Hermandad de San Juan vamos a trabajar para dar a la Hermandad su verdadera dimensión, no queremos tener hermanos de número que pagan unos pocos euros al año y que no participan en nada, queremos que los hermanos que sean, estén de verdad en la Hermandad.

La suspensión de 2020 y 2021 ¿Ha postergado alguna novedad procesional?

Teníamos previsto estrenar una misa cantada para nuestro Titular en la Función Religiosa de junio que tuvimos que suspender, pero en cuanto podamos lo haremos.

En estos años sin junta general, con juntas telemáticas... ¿cómo se organiza una hermandad? ¿Cómo se mantiene viva la devoción a San Juan?

Manteniendo el contacto con nuestros hermanos lo mas que podemos, tenemos un canal de whatsapp donde periódicamente informamos de las novedades, pocas, que se van sucediendo.

Procuramos publicar en las redes sociales fotografías y novedades de otras Semanas Santas, pasadas.

En esta cuaresma abriremos un fin de semana la iglesia el mayor tiempo posible para que nuestros hermanos visiten nuestra capilla, e igual haremos el Martes Santo.