Marta Díaz ha sido la historia del día de nuestra compañera y colaboradora de 'Herrera en COPE'María José Navarro.

Marta es una joven profesora de Ciudad Real y tiene 27 años. Su día a día es enseñar y dar clases de música en el colegio Montes de Toledo en Retuerta del Bullaque (Toledo), pero su verdadera pasión es la Semana Santa.

Marta nos contaba en COPE que es "secretaria de la Hermandad del Prendimiento Jesús Cautivo y María Santísima de la Salud en Ciudad Real", pero en Sevilla, le tiene mucha devoción al Cristo de la Caridad y a Santa Marta.

Un vídeo de sus chicos tocando una marcha de procesión se ha hecho viral y es que, Marta ya ha contagiado el espíritu cofrade a sus clases y a sus alumnos, que ya han empezado a ensayar marchas de procesión para la semana Santa.









Marta nos cuenta que "estaba viendo el calendario, los carnavales venían antes y decidí empezar ya las marchas de procesión para que conocieran este tipo de música. Me adentre en esta aventura".

Su pasión, Sevilla

Esta profesora ciudadrealeña nos contaba que "soy cofrade los 365 días del año, participo muchísimo en la Hermandad del Prendimiento de Ciudad Real y siempre que tengo un hueco, aprovecho para irme a Sevilla, porque disfruto muchísimo allí".

Si nos vamos hasta una de sus clases, como por ejemplo la que aparece en el vídeo viral, Marta nos aseguraba que tienen entre 10 y 11 años "es una clase muy participativa que tiene interés por todo, y viendo un poco el entorno, sabía que no tenían mucha Semana Santa. Cuando llega este trimestre, me gusta trabajar este tipo de música porque, es verdad que, cuando finaliza el trimestre, nos vamos de vacaciones de Semana Santa y se van a encontrar esta música sí o sí en las calles. Para que sepan lo que escuchan y lo que está ocurriendo, me gusta trabajar lo de esta manera".

Les explica la diferencia entre una agrupación o una banda de música, le enseña vídeos de las diferentes procesiones. "Ellos al principio se quedaron en shock porque era muy diferente a lo que venían escuchando y tocando, pero se quedaron muy atentos y tras la explicación, lo intentamos nosotros".

Estrellas cofrades

Ha tenido tal repersución este vídeo que a estos chicos y a su profesora, ahora les van a llover ofertas. La primera nos la contaba Marta, "vamos a tocar con la Agrupación Santa María Magdalenade Arahal, que nos ha facilitado las partituras y vamos a tocar con ellos en Arahal el 8 de marzo.