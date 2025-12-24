COPE
Tragedia en Almadén: Un fallecido en un incendio en una vivienda

El suceso ha tenido lugar poco antes de las diez de la mañana en una vivienda la calle Mayor de San Juan

Los bomberos ya han sofocado las llamas

José Manuel F. Almazán

Ciudad Real - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Un hombre de 55 años ha fallecido en el incendio de una vivienda ocurrido en la localidad de Almadén (Ciudad Real). El suceso ha tenido lugar un poco antes de las diez de la mañana en una vivienda de la calle Mayor de San Juan.

El Ayuntamiento ha trasladado su pésame a familiares y amigos de la víctima. Los bomberos ya han sofocado las llamas.

Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil, la Policía Local, un médico de Urgencias, dos ambulancias y un helicóptero.

Además, las autoridades han lanzado una advertencia a todos los vecinos pidiendo que "extremen las precauciones con los sistemas para calentar las viviendas o luces de Navidad", ya que estos podrían ser "alguno de los motivos del incendio".

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

