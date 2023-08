Todo preparado para que de comienzo el tradicional concurso de hípica de la Feria de Ciudad Real

Desde esta tarde los aficionados a los caballos podrán disfrutar de este certamen ecuestre que tanto gusta a los ciudadrealeños. Además, este año se recupera la categoría nacional 4 estrellas y se va poder de nuevo realizar apuestas, tras varias ediciones sin tener esta posibilidad.

El concejal de Deportes, Pau Beltrán, ha destacado la importancia que tiene que el concurso vuelva a ser nacional, puesto que de esta manera “se recupera el prestigio que merece”.

Cabe destacar, la presencia de jinetes madrileños, de la Familia García Torres y la Escuela Hípica de Madrid, de Pedro Mateos, campeón de Europa en categorías inferiores y varios representantes de la provincia. El representante de One to Go, empresa organizadora, Javier Flor, ha dicho que este año hay mucha participación, puesto que los 130 caballos que se presentan es un número bastante significativo para Ciudad Real.

El concurso se podrá seguir en streaming en el canal de Youtube de One to Go y los resultados en directo podrán verse en la página web secretariasecuestres.com.