¿Tienes alguna propuesta para mejorar Ciudad Real? Entérate aquí de como presentarla

El Ayuntamiento de Ciudad Real dedicará 400.000 euros en su presupuesto de 2026 a la ejecución de los proyectos que presenten y decidan los propios vecinos de la capital, haciendo realidad así, por primera vez, unos presupuestos participativos.

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, acompañado por el responsable de Hacienda, Guillermo Arroyo, y por la concejala de Participación Ciudadana, Mar Sánchez, ha explicado las claves de una iniciativa con la que se pretende seguir avanzando hacia el "modelo de ciudad amable que buscamos todos y que es nuestra seña de identidad".

Cañizares ha recordado que "este equipo de Gobierno ya ha trasladado la participación ciudadana a los presupuestos en años anteriores con el proceso que se abrió en las pedanías para que sus habitantes pudieran priorizar la materialización de proyectos que impulsaba el propio Ayuntamiento".

"Ahora se da un paso más" subraya el alcalde "y serán los propios ciudadrealeños los encargados de proponer esas iniciativas que quieren ver hechas realidad para someterlas a una votación abierta".

los plazos para presentar, decidir y votar propuestas

El plazo para que los ciudadanos puedan presentar sus propuestas (una por vecino) comienza desde este 1 de octubre y se alargará hasta el día 15.

Posteriormente habrá una fase de validación técnica y análisis de la viabilidad económica de los proyectos, desde el 16 al 21 de octubre.

Y desde el 22 de octubre hasta el 7 de noviembre se abrirá el plazo de votación ciudadana a través de la propia web municipal, con un máximo de tres proyectos por persona.

Como final del proceso, el Ayuntamiento publicará el resultado de las votaciones desde el día 10 de noviembre.

Toda la información estará disponible en participa.ciudadreal.es/index.php/presupuestos.

Los trámites se pueden hacer también en los Puntos de Inclusión Digital, con la asistencia de los técnicos municipales.

proyectos que se ejecutarán en 2026

El alcalde ha reconocido que este proyecto les hace "especial ilusión" y supone la plasmación de unos presupuestos participativos por primera vez en el Ayuntamiento de Ciudad Real, "a pesar de los repetidos anuncios que hicieron" anteriores equipos de Gobierno.

Además, ha querido remarcar la importancia de la cuantía económica cuyo futuro decidirán los propios ciudadanos, 400.000 euros, con la única limitación de que se trate de proyectos viables, no superiores a 40.000 euros y que se puedan ejecutar a lo largo de 2026.

Una partida económica "reservada para las ideas, las ilusiones y el interés de los vecinos" en un proceso novedoso en Ciudad Real que llevará en apenas mes y medio a "tener una visión de esas pequeñas obras que sin duda hagan de nuestra ciudad una ciudad mejor".