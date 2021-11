Presentados los premios al mérito empresarial FECIR 2021

El presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real FECIR CEOE-CEPYME, Carlos Marín, tras agradecer la presencia de los medios, ha indicado en la presentación de los Premios al Mérito Empresarial 2021, que todas las ediciones “son especiales para nosotros, por la carga afectiva que lleva la historia particular de cada una de las personas y empresas que reconocemos. pero este año esa emoción es aún mayor, si echamos la vista atrás y pensamos en lo que hemos vivido durante este año”.

Tras la pandemia y los meses duros que todo el tejido empresarial (como la sociedad en general) ha tenido que vivir, “volveremos a reunirnos en una ceremonia de entrega de premios y en la posterior tradicional cena de Gala Empresarial (si bien, por cuestiones de seguridad, tendremos que seguir reduciendo el aforo), que se celebrarán la noche de este viernes, 26 de noviembre”.

Una ceremonia que, un año más, ha destacado Marín, reunirá las personas y las empresas que “reconoceremos y que son claros modelos de los empresarios que queremos ser y de empresas que deseamos imitar en muchos aspectos, además de haber algún reconocimiento especialmente emotivo para muchos de nosotros”.

Como es ya tradición, además de los premios al mérito empresarial, Fecir hace un reconocimiento institucional y otro a algún medio o profesional de la prensa y de los medios de comunicación, siendo los elegidos para cada categoría, la entidad bancaria Globalcaja, y el periodista, José Manuel Fernández Almazán.

Globalcaja, desde su creación con la fusión de las cajas rurales de Ciudad Real, Cuenca y Albacete (en 2011), no tardaría en convertirse en la entidad bancaria más grande de nuestra región. pero esta posición no serviría de nada si no hubiese apostado por un contíiuo apoyo por el tejido empresarial de la provincia y de la región, acompañándonos en nuestros proyectos y asesorándonos en nuestras dudas. Por su apoyo y cercanía a la empresa y al autónomo, sin importar el volumen de negocio, es por lo que Fecir reconocerá la labor institucional de Globalcaja, ha destacado el presidente de la organización empresarial, quien también ha subrayado el trabajo de José Manuel Fernández Almazán, “siempre a disposición del empresariado y de las organizaciones empresariales, para ser altavoz de nuestras reivindicaciones y excelente divulgador de noticias que nos afectan”.

En cuanto a los Premios al Mérito Empresarial, son:

1. Talleres Amar

2. Embutidos Naranjo

3. Productos Arenas

4. Montaga

5. Exide Technologies Tudor- Manzanares

y a 3 empresarios:

1. Florencio Muñoz Fernández

2. Sacramento Fernández Montes

3. Jesús Emilio Navarro Navarro

Premio a la Digitalización a Talleres Amar es una empresa familiar de Alcázar de San Juan, con más de 44 años de antigüedad, cuya dirección, segunda generación ya, mantiene los valores inculcados por su fundador: trabajo, constancia y respeto a los empleados, pero como la tradición no está reñida con la modernización, ha conseguido algo tan difícil como es la digitalización en un sector tan analógico como es el suyo, por este motivo recibirá el premio 2021 a la Digitalización.

Premio Innovación Empresarial a Embutidos Naranjo es otro ejemplo de cómo se debe evolucionar en sectores tradicionales, como es el cárnico, en este caso. esta empresa (también familiar) de Bolaños, que mantiene las elaboraciones tradicionales, con las mejores materias primas, pero tratando de atender las nuevas necesidades de los consumidores. Así en 2006 lograron que todos sus productos se elaborasen libres de gluten, y desde 2010, todos estos productos están libres de lactosa. Pero su mérito no queda en la parte dietética, sino que cada vez son más conocidos y reconocidos por su calidad y su sabor, de hecho, sus productos curados de caza han sido galardonados en los premios Gran Selección.

Premio Expansión Territorial a Productos Arenas de Corral de Calatrava, que lleva desde 1965 apostando por la calidad y las materias primas de la mejor calidad; pero sin dejar de ser fieles a las recetas tradicionales, heredadas de su “abuela Pepa”, como siempre dicen ellos. Actualmente, sus dulces se consumen en todo el territorio nacional y otros 20 países más, incluyendo Corea y Japón (desde este mismo año).

Premio Modelo de Negocio a la empresa también familiar, Montaga, que, en menos de 40 años de existencia ha pasado del pequeño negocio de los años ochenta a ser una empresa de más de 200 trabajadores, con actividades como el mantenimiento de refinerías y plantas industriales, servicios de grúas telescópicas y camiones, limpiezas de alta presión, andamios homologados, aislamientos térmicos, fabricación, calderería y un moderno taller mecánico, mantenedor de la propia flota de vehículos, todo a disposición de clientes de ámbito nacional e internacional.

La fábrica de Manzanares de Exide Technologies Tudor, Premio al Impacto Laboral, si bien es la única que no tiene su origen en nuestra provincia, en los años que lleva en ella ha sabido sentirse y hacerse ver como si lo fuese. con 43 años en Manzanares, y que actualmente fabrica más de 6 millones de baterías, apuesta por la investigación y por el medio ambiente. Además, da trabajo a más de 400 personas de la zona.

Carlos Marín también ha resaltado que detrás de todas las empresas hay personas que sacrifican su tiempo (y el de sus familias), su dinero y a veces hasta su salud, como cada año “no podemos dejar de reconocer también esas figuras, a esa persona que en su momento se atrevió a emprender, se enfrentó o se enfrenta a las dificultades que se le presentan día a día y consigue, cuando puede (o le dejan) crecer”.

Este año, a los éxitos empresariales que hay que reconocerles, quizás lo más importante, es que han sabido inculcar esos valores de esfuerzo, arraigo y superación en sus hijos e hijas.

Ejemplo de esto es Florencio Muñoz, que primero en Puertollano (en los 70) y luego en Ciudad Real capital (en los 80), creció e hizo crecer en el sector de la automoción para luego, junto a sus hijos, acabar generando el Grupo Ciudauto.

En el sector de la construcción, un caso similar es el de Sacramento Fernández, que comenzó trabajando en el campo hace más de 55 años, siguiendo como tractorista y camionero hasta que en 1983 se compró su primera retroexcavadora y decide emprender. Con trabajo, creció empresarialmente hasta fundar el Grupo Parros, empresa que hoy cuenta con 280 trabajadores y un volumen de negocio de 30 millones de euros. Como dato curioso decir que Parros cuenta con maquinaria adaptada para rodar por las vías ferroviarias de todo el mundo y que esto es posible gracias a un sistema de rodaje creado por el propio Sacramento. Pero al sacrifico y a la superación de problemas a los que se ha tenido que enfrentar en su vida profesional, se ha unido su fuerza también en el plano personal, ya que en 2020 un accidente en su taller de maquinaria I+D, puso en serio peligro su vida y le lleva a meses de hospitales y recuperación neurológica. Sólo ese “gen de autónomo” que siempre ha demostrado, con una envidiable capacidad de superación, con la ayuda de su esposa, le han hecho volver poco a poco a su vida, a sus amigos y a su “Virgen del Monte” (hermandad que como orgulloso bolañego tiene el honor de presidir).

A ambos, la Federación Empresarial otorga merecidamente los dos premios 2021 a la Trayectoria Empresarial.

El último reconocimiento y, “personalmente y para muchos de los que conformamos FECIR, será difícil no tener al menos un nudo en la garganta. Es el premio a Jesús Emilio Navarro, que nos dejó en enero de este año con solo 52 años, y que era un ejemplo de cómo llegar a todo, ya que compaginó su vocación empresarial con empresas de sectores tan diferentes como Gaes Nawers Motion, Bodega Natural y Nacex, con la del trabajo en defensa de los autónomos y empresas de la provincia, participando en las organizaciones provinciales de autónomos, transporte de mercancías y siderometalurgia (de la que fue vicepresidente) y en su querida Asociación de Empresarios de Tomelloso”. De hecho, ha incidido Carlos Marín, fue uno de los impulsores de Fecir y miembro de nuestra junta directiva hasta su precipitada partida., “por ello sobran los motivos y falta tiempo y palabras para poder describirlos, simplemente, diré que será una muestra del cariño y el recuerdo del tejido empresarial de Ciudad Real por uno de los suyos”.

A pesar de los límites de aforo antes mencionados, la gala contará con más de 300 empresarios y autónomos de la provincia y de las principales autoridades la región, encabezados por su presidente, Emiliano García-Page.