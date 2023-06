Los usuarios Avant, desesperados: "He salido a las 6.10 de Madrid y he llegado a Puertollano a las 8.55"

Una nueva avería ha provocado importantes retrasos en los trenes Avant de alta velocidad que cubren el trayecto Madrid-Ciudad Real-Puertollano, uno de los cuales ha empleado casi 3 horas en un recorrido que debería haber hecho en una hora y 14 minutos.



Adif ha informado a través de las redes sociales que estos retrasos se están produciendo por una "anomalía en trabajos programados" entre Ciudad Real y Puertollano.



Esta circunstancia ha provocado que varios trenes que cubren el trayecto se hayan visto afectados por este retraso, como es el caso del tren con salida programa a las 6.10 horas de Madrid, que ha llegado a la estación de Puertollano con un considerable retraso.



Rita Martínez Manzanal, facultativa de Bioquímica Clínica del Hospital Santa Bárbara, de Puertollano, desde 2010 y que reside en Madrid, ha asegurado que la situación de continuos retrasos que se está produciendo desde hace meses en este servicio público, resulta "insoportable".



Martínez Manzanal ha lamentado: "No sólo nos han cambiado el horario del tren Avan que antes salía a las 6.35 horas y ahora lo han adelantado a las 6:10 horas, lo que nos supone una odisea llegar a Atocha a esas horas, sino, que, no paramos de tener retrasos que nos hacen llegar tarde a trabajar casi todos los días".



"La situación es desesperante", ha aseverado la especialista, que ha advertido: "Muchos facultativos en mi situación se están planteando dejar el hospital por se está volviendo incompatible", al tiempo que ha considerado que es aún peor que Renfe "no está dando una respuesta adecuada" a estos problemas.



PROBLEMAS LABORALES



Fuentes de la Asociación de Usuarios de los Trenes Avant han informado que además de este tren otros han sufrido también retrasos en sus salidas durante este jueves. Es el caso del servicio que tenía prevista su salida a las 6.42 horas desde la estación de Ciudad Real, que ha iniciado su marcha hacia Madrid a las 7.27 horas, 44 minutos después de la hora prevista.



