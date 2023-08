Los usuarios de autocaravanas ya pueden disfrutar del parking de Peralvillo

El parking de autocaravanas de Peralvillo, en Miguelturra, ya está en correcto funcionamiento, tal y como han anunciado el alcalde de la localidad, Luis Ramón Mohíno, y el concejal de Turismo, Miguel Ángel García, en una visita donde han podido comprobar como ya ha pasado por aquí su primer usuario a pocos días de haberla puesto en marcha.

El alcalde comenta que la aldea ecológica es destino turístico "por excelencia" y "uno de los lugares más bonitos de la provincia, en cuanto a fauna y naturaleza". "Estas instalaciones, que facilitan el ocio y disfrute de este entorno, estaban paradas, ya que no se habían inaugurado y no había venido ningún usuario a disfrutarlas porque no funcionaban".

El regidor ha recordado que este parking se hizo la legislatura pasada y que tenía una serie de problemas, entre ellos, el tótem de la entrada que no funcionaba porque no había cobertura de Internet. "Era ilógico que las autocaravanas que paraban en Peralvillo, lo hicieran cruzando el puente, sin ningún tipo de servicios y teniendo aquí estas instalaciones tan novedosas".

"Así pues, estuvimos hablando en los primeros días de esta legislatura con la empresa que lleva el mantenimiento, Trasa, y se buscó la solución adecuada; instalar una antena con más capacidad de Internet y que los clientes consiguieran acceder a este parking", añade Mohíno.

Según ha indicado el problema era que en los foros de autocaranavas estaba puesta la incidencia de que la gente que se desplazaba hasta aquí no podían acceder. "Por eso, queremos informar y que se sepa, que este punto está plenamente operativo, que ya está puesto al disfrute de todos los que quiera venir con su vehículo para poder disfrutar de este entorno inigualable. Por supuesto, nos encargaremos también de informar convenientemente en los foros correspondientes".

Este parquin tiene espacio para 12 autocaravanas, toma de luz y agua, servicio para vaciar las aguas negras y videovigilancia. También hay baños y duchas a disposición de los clientes y pago con tarjeta bancaria.

"Una instalación que, gracias a la Diputación de Ciudad Real, está aquí en Peralvillo y que lo que tenemos que hacer es fomentar que venga cuanta más gente mejor, porque siempre será un atractivo y un dinamizador de la aldea", concluía el alcalde.