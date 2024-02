Los tractores 'toman' Ciudad Real y derraman 20.000 litros de vino a la calle

Ciudad Real ha acogido este jueves la primera movilización convocada por las organizaciones agrarias;UPA, COAG, ASAJA y Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha, protestan bajo el lema "Por el futuro y la rentabilidad de la agricultura y la ganadería".

Esta protesta comenzaba a las 10:30 horas, cuando tractores y agricultores se iban aglomerando en la Puerta de Toledo, centro de la capital ciudadrealeña porque a las 11:00 horas más de un centenar de tractores comenzaban una marcha hacia la Subdelegación del Gobierno. Los agricultores han ido recorriendo la ronda y sus calles paralelas, intentando ir paralizando el día a día de los ciudadrealeños.

Pedro Barato es el presidente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) en Ciudad Real, presente en esta movilización aseguraba, previamente a esta protesta, que "Europa tiene que dejar de tocar las narices con historias raras, tan raras que ahora no se pueden cumplir. ¿Por dónde quieren que empiece? Por el cuaderno digital. ¿Será absurdo el cuaderno digital que no tenemos cobertura de móvil en muchas zonas de la provincia de Ciudad Real y quieren que tengamos cuaderno digital y quieren que tengamos una foto georreferenciada? Hay que ser absurdos, pedir cosas que no se pueden cumplir".





Ha querido referirse a todos aquellos agricultores que comenzaron sus protestas el martes, algunos de ellos han comentado que no se sienten representados por las organizaciones agrarias y Barato ha querido responderles, "no van a oír ustedes, por lo menos de mi boca, ninguna acusación ni ningún descrédito hacia nadie. Nosotros somos una organización que hemos basado nuestra vida en la unidad del campo español. Y bajo esa unidad hay una tabla reivindicativa que nosotros queremos hacer llegar a la sociedad, a todo el mundo".

?????Al grito de ¡sin agua no hay futuro! ?????? la tractorada de Ciudad Real va hacia la Confederación Hidrográfica del Guadiana. ??El sector pide infraestructuras hidráulicas urgentes para vertebrar hídricamente el país pic.twitter.com/i8Lb8JAdtx — ASAJA Ciudad Real (@asajacr) February 8, 2024

Desde el tractor de Engracia Segovia, nuestra compañera Elena Jiménez Calero, ha podido seguir la tractorada y hablar con este agricultor de Moral de Calatrava, Ciudad Real.

La marcha ha continuado dirección a la Confederación Hidrográfica Del Guadiana, donde han tirado de una cisterna unos 25.000 litros de vino residual en señal de protesta.

