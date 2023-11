Los retrasos de los trenes se contagian y llegan hasta Alcázar: "Perdí pruebas médicas"

Desgraciadamente llevamos ya mucho tiempo contándoles la mala situación de los trenes en Ciudad Real. Continuos retrasos, gente de pie. El deterioro de un servicio que un día fue modelo y que sufre la mala gestión y el abandono al que tristemente estamos acostumbrados los ciudadrealeños.

Pues bien, parece que esta situación no es exclusiva de Ciudad Real capital. En Alcázar de San Juan también sufren una situación parecida. Teresa Gil es una usuaria habitual del servicio. "Lo peor de todo es que nadie te dice nada. Ayer suprimieron un tren con explicaciones que nadie entiende".

Retrasos que en algunas ocasiones llegan hasta una hora. "De Madrid aquí a veces hasta de hora y media, no entiendo la previsión de esta empresa".

A muchos trabajadores esta situación les provoca que lleguen tarde casi a diario a sus trabajos, a Teresa, por ejemplo, le cuesta llegar tarde al médico. "He perdido hasta una analítica"

Y lo peor de todo es que no reciben explicaciones. "No nos dicen nada, ayer me dijeron que ellos no sabían nada porque ellos eran de Adif y el problema era de Renfe".

Por todo ello Teresa reclama soluciones urgentes, también al nuevo ministro de Transporte. "A ver si nos da alguna solución el ministro nuevo, pero lo que veo es que están quitando trenes".