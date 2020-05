Fernando Simón apunta que Ciudad Real, Albacete y Toledo podrán entrar en fase 1 "en breve"

El director del Centro de Coordinación de Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha apuntado sobre las tres provincias de Castilla-La Mancha que continuarán esta semana en fase 0, como son Ciudad Real, Albacete y Toledo, tendrán que ser "reevaluadas" y en un "breve plazo" podrán equipararse a Cuenca y Guadalajara.

Así lo ha manifestado este domingo el experto de Sanidad durante la rueda de prensa posterior a la reunión del comité técnico de seguimiento diario del coronavirus, después de que el pasado viernes se anunciara que solo Cuenca y Guadalajara pasarían a partir de este lunes a fase 1.

El Gobierno de Castilla-La Mancha pedirá su revisión durante la próxima semana para que sea el lunes 18 el día en que estas tres provincias puedan escalar de fase.

PAGE COMPARTE ESTA OPINIÓN

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha valorado la posición "más conservadora" del Ministerio de Sanidad a la hora de la desescalada y ha insistido en que hay provincias que pueden pasar a la fase 1 en un periodo "muy breve de tiempo", después de que a partir de mañana solo pasen Guadalajara y Cuenca, mientras que Albacete, Ciudad Real y Toledo se quedan en la fase 0.

Así lo ha manifestado García-Page en la reunión telemática de este domingo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los presidentes de las comunidades autónomas, para tratar la situación actual del país por la pandemia de coronavirus, según informan fuentes del Gobierno regional.

El presidente castellano-manchego ha constatado la evolución favorable de los indicadores sanitarios en cuanto a la incidencia del virus COVID-19.

En cuanto a los aspectos económicos de la pandemia, Page ha señalado que el primer tramo, de 6.000 millones, de euros del fondo no reembolsable anunciado por Sánchez debe repartirse entre las comunidades autónomas según la incidencia real de la COVID-19, "no por la incidencia potencial, es decir, no por población", ha asegurado.

Además, ha señalado que se debería aprovechar la ocasión para tomar la decisión de que la renta básica sea del Estado y sirva para igualar en toda España.