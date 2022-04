Despedida de solteras en el AVE : "fumando, bebiendo, bailando y sin mascarilla"

Javier cogió el AVE Barcelona-Cádiz en la estación de Alcázar de San Juan y ya en el andén se percató de un gran número de grupos que estaban celebrando despedidas de soltero.

Tuvo la mala suerte de que dos de estas despedidas coincidieran en su mismo vagón "primero empezaron con algo de música, un megáfono, se pusieron a hacer un botellón y de vez en cuando sacaban los cigarros y por supuesto sin mascarillas". Nuestro paciente pasajero les pidió que no fumaran " y sencillamente me dijeron que estaban de fiesta y que se lo dijera al revisor".

No pudo hacerlo, durante las cuatro horas del trayecto de Alcázar de San Juan hasta que se apeó en Córdoba, no apareció ningún revisor

" me levanté y estuve buscando, me extrañó porque en Alcázar no nos habían picado el billete, pero no encontré a nadie".

"Estuvieron bebiendo, bailando, fumando y sin mascarillas durante todo el trayecto"

Sólo se pasó en un par de ocasiones una azafata "bastante tenía con recoger todo lo que estaban tirando y poner bebidas, me dijo que no había visto a ningún revisor". Una azafata que por cierto ha querido, a través de las redes sociales, quitar importancia a la fiesta " he podido ver sus declaraciones y asegura que no fue para tanto, pero hay que tener en cuenta que cuando ella llegaba, las jóvenes se cuidaban mucho de fumar".

Javier no era el único pasajero que no estaba invitado a la fiesta "había dos chicas, una me dijo que iba a cerrar los ojos y ponerse los cascos e intentar dormir y otra me dijo que era una verguenza pero que no podían hacer nada. También había dos aficionados al Valencia y una familia que con niños incluso le pedían canciones a las jóvenes".

Ante la impotencia de la situación se le ocurrió llamar a la asociación Nofumadores.org . Su presidenta, Raquel Fernández, nos ha explicado que tampoco pudieron hacer nada "estuvimos en contacto con ellos pero nadie detuvo esta situación. Queremos denunciar no hubiera habido nadie en el tren competente para tomar riendas en el asunto y se las expulsara del tren".

Cuando Javier llegó a Córdoba encontró por fin a un revisor que solo le indicó que pusiera una hoja de reclamación y "así lo hice".

Javier, que viaja constantemente por su trabajo solo pide, que esto no vuelva a ocurrir y evitar a otros pasajeros les pase lo mismo.





