La crisis de los huevos, otro varapalo para la economía familiar. "Han subido 60 céntimos de golpe"

Las frutas y verduras, la carne, el aceite de oliva virgen... y ahora, los huevos.

El precio de los productos de primera necesidad no para de aumentar, poniendo en serios problemas a muchas familias que, bien reducen su consumo o, directamente, dejan de consumirlos.

Y aunque la situación no es tan grave como en Estados Unidos, donde ya se pagan "entre 7 y 12 dólares el cartón", en España ya hemos notado desde hace un par de semanas ese aumento de hasta un 25%.

Según la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) el precio estándar de la docena de huevos M más baratos del súper en febrero se situaba entre 2,07 y 2,10 euros. Sin embargo, el 12 de marzo, el precio de esos mismos huevos se situaba en los 2,60 euros.

La gripe aviar, que se ha detectado en el norte de Europa, en países vecinos como Francia y Portugal, y también en Estados Unidos, y que ha hecho que se sacrifiquen millones de aves, gran parte ponedoras, parece estar detrás de esta subida de precios.

Según ha explicado en COPE la veterinaria Olga Tercero, "la gripe aviar en el norte de Europa y en EEUU, ha hecho que disminuya la producción, se necesite importar y se encarezcan los precios"

Pero también "en los últimos años" señala Tercero, "el aumento de los precios de la carne y el pescado, ha provocado que se aumente el consumo de huevo como proteína de calidad y menor precio, aumentando la demanda y aumentando el precio a su vez".

Sin embargo para la OCU "detrás de esta subida podría haber prácticas especulativas por parte de algunos operadores del mercado, que ciertas empresas estén aprovechando la percepción de escasez para inflar los precios sin una justificación real".

¿Me puedo contagiar de gripe aviar por comer un huevo de una gallina infectada?

"No, no hay evidencia epidemiológica de que el virus se transmita a los seres humanos mediante el consumo de carne de ave o huevos" asegura Olga Tercero.

"La carne y los productos avícolas de aves infectadas se destruyen y no entran en la cadena alimentaria. Los casos en humanos han ocurrido en personas con contacto directo y prolongado con aves enfermas, pero no por la ingesta de sus productos. Por lo tanto, no hay razón para cambiar nuestros hábitos alimenticios".