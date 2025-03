Cañizares (PP) apunta al "ego" de Chamorro (Vox) en la ruptura del pacto de gobierno en Ciudad Real: "Intereses personales"

Mucho se ha hablado de la ruptura del pacto de Gobierno en el Ayuntamiento de Ciudad Real entre Partido Popular y Vox y muchas ganas teníamos de escuchar a uno de los protagonistas, el alcalde Paco Cañizares.

"El chantaje que Vox planteó nos obligó a esa decisión. Todo obedece a los intereses personales de Ricardo Chamorro", ha asegurado el primer edil.

Cañizares ha apuntado a la figura del hasta hace un mes primer teniente de alcalde de Vox. "Era hacer méritos esa persona con su partido, pero aquí hay que hacer méritos para Ciudad Real".

tensiones

Las tensiones en el Ayuntamiento con Chamorro han existido desde el primer día. "Él veía que perdía protagonismo, y eso era fruto de la dinámica de cada concejal. El Ayuntamiento es un lugar de gestión donde hay que dejar a un lado los egos. Intentaba sacar la cabeza en temas que nada tenían que ver con los intereses de Ciudad Real".

Ahora Vox vota con PSOE y Ciudadanos según ha quedado demostrado en los dos últimos plenos municipales. "Es sorprendente que lo hagan tan rápido".

Cañizares ha asegurado que no teme que haya alguna persona que intente liderar un cambio en la capital sumando a Vox, PSOE y Ciudadanos. "Quien quiera enfrentarse a los intereses de la ciudad tendrá que dar explicaciones. El proyecto para los próximos años es el del PP. Si hay alguien en otras estrategias se equivoca". ¿Estrategia naranja? "No sé si naranja, verde o roja, pero los ciudadanos no entenderían este tipo de situaciones", ha añadido el alcalde.

La nueva reestructuración del equipo de Gobierno "está funcionando muy bien. Se les exige a concejales un mayor esfuerzo".

Por último, Francisco Cañizares ha destacado los proyectos que están en marcha en Ciudad Real, la Ciudad Administrativa, la pasarela con Miguelturra. "Y las peatonalizaciones, ya se vislumbra una Ciudad Real muy atractiva". Unas peatonalizaciones, por cierto, "que no van a afectar a ningún recorrido de las hermandades de la capital durante la próxima Semana Santa".