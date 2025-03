El Campo de Montiel clama por la Autovía del IV Centenario: "Es vital que se termine"

El Campo de Montiel se muere, si no lo remedia alguien. Mucho se habla de la despoblación, pero poco se hace. Los pueblos de la comarca necesitan servicios, infraestructuras que generen empleo.

Y una infraestructura que sería vital, que le devolvería la vida, sería la Autovía del IV Centenario, recordemos parada desde hace muchos años, un poco antes de llegar a Moral. La idea era que atravesara todo el Campo de Montiel y enlazar con la Autovía A32 Albacete-Linares, pero aquello cayó en el olvido. Pero no para los vecinos y los alcaldes, de todo signo político, que siguen anhelando una infraestructura vital.

¿Y qué dice a este respecto la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que es la responsable de esta autovía? Ha respondido en Cope la delegada de la Junta, Blanca Fernández. "Nosotros no renunciamos a la Autovía, ahora bien, tenemos que tener financiación, porque si no es así ahora con garantizar el estado del bienestar se nos va el presupuesto, ahora mismo no tenemos ninguna autovía regional".

Queremos los mismos derechos que los demás, yo no he visto nunca una Autovía que acabe en mitad del campo" Carlos Marín Presidente de los empresarios ciudadrealeños (Fecir)

Los empresarios de Ciudad Real también se suman a la petición a la Junta de Comunidades de que termine ya esta autovía. Carlos Marín, presidente de Fecir: "Hay que articular una parte de la provincia para que nuestros pueblos puedan desarrollarse, queremos los mismos derechos que los demás, yo no he visto nunca una Autovía que acabe en mitad del campo".