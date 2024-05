Un almagreño llega a Las Ventas: "No termino de creérmelo"

La plaza de toros más importante del mundo va a acoger en unos días a un almagreño, se llama Álvaro Ramosy va a exponer su obra pictórica en la sala Antonio Bienvenida del coso madrileño de Las Ventas.

Una oportunidad única que aún hoy, según nos ha contado en Cope, no termina de creerse. “Me quedé un poco en shock. Pero te puedo decir que a unos días vista de montarla y de que sea una realidad, no termino de creérmelo, creo que hasta que no vea los cuadros ahí en las paredes de la sala Antonio Bienvenida no voy a ser del todo consciente de que están allí de verdad”.

A Las Ventasllega una exposición temática que consta de 23 cuadros. “Yo siempre tuve claro que si llegaba a exponer en las Ventas quería que fuese con una exposición temática y pintada a ex profeso para estar allí. Y el tema, la verdad es que siempre también lo tuve claro, porque para mí lo fundamental del toreo, el origen de todo, está en ese lance con el capote que es el toreo a la verónica. Y lo que he pretendido con la exposición es hacer un repaso de cómo la verónica ha evolucionado. Sobre todo, en el último siglo, y de cuáles son las diferentes líneas que se han abierto en la interpretación, en la expresión corporal, en la manera de reunirse con los toros de los diferentes toreros, de los más grandes en el toreo de la verónica”.

La exposición arranca en Joselito el Gallo y termina en Juan Ortega, cronológicamente, por eso se llama “De José a Juan, un siglo de toreo a la verónica”. “Antes de Joselito el Gallo, lógicamente, se toreaba la verónica, pero en una verónica que se parecía mucho menos a la verónica que hoy ya todos conocemos”.





Son 23 cuadros, todos con el mismo formato, tamaño grande, 1,50 de alto por un metro de ancho. “Quien vea la exposición va a ver esas 23 maneras de interpretar el toreo a la verónica, lógicamente, vistas desde mi pincel, desde mi manera de interpretar la pintura”.

La exposición se inaugurará el próximo 14 de mayo, si bien la presentación oficial tendrá lugar dos días más tarde, Día de la Tauromaquia. Se podrá visitar por las mañanas de 10.30 a 13.30 horas, y por la tarde con entrada para el festejo del día, entre las 18.00 y las 19.00 horas. La exposición concluirá el domingo 19 de mayo.