El acusado de intentar matar a su mujer en Manzanares lo niega: "No la amenacé con un hacha"

Saíd J., un ciudadano marroquí acusado de homicidio en grado de tentativa por haber amenazado con un hacha a su mujer el 1 de diciembre de 2022 en Manzanares, ha negado los hechos que se le imputan en el juicio que se ha celebrado hoy en la Audiencia Provincial de Ciudad Real y al que, sorprendentemente, no ha acudido la víctima.

En su declaración, el acusado ha reconocido que acudió al domicilio conyugal del que se había marchado 15 días atrás, porque "su mujer ya estaba con otro y no quería seguir con él”, pero que solo fue “a recoger unas herramientas de trabajo que se había dejado allí”.

Sobre el hacha con la que presuntamente amenazó a su mujer, ha asegurado que "venía del campo de trabajar” y que “nunca levantó el hacha contra ella", asegurando que "la única agresión que hubo fueron unas bofetadas mutuas” y negando también “las amenazas de muerte verbales” que se recogen en el escrito de acusación, tales como “te voy a cortar el cuello, te voy a matar”.

El acusado afirma que “ese día había bebido y había consumido drogas” y que incluso “fumó caballo” en la casa de la víctima, y que “en ningún momento intentó coger un cuchillo de la cocina para agredirla”.

Ha testificado también la vecina de la víctima que, presuntamente, arrebató el hacha al acusado cuando éste iba a agredir a su mujer. Esta mujer, con conocimientos de defensa personal por haber sido vigilante de seguridad en el pasado, señalaba que “cuando la víctima abrió la puerta del domicilio el acusado levanto el hacha con intención de dar, y ella le agarró por la espalda y consiguió quitársela”, llamando después a la Guardia Civil.

Esta vecina ha reconocido que “tanto el acusado como la víctima consumían drogas y bebían habitualmente”.

La que no ha comparecido ha sido la presunta víctima. Algo que no ha sentadobien al juez que presidía la vista, Ignacio Escribano, visiblemente molesto quien ha advertido al abogado de la acusación de que “si la próxima vez que sea citada no acude, será detenida”.

El juicio ha quedado suspendido hasta el próximo día 29 para las comparecencias de la presunta víctima y de su hijo, que según testificó en su momento estaba hablando por teléfono con ella cuando el acusado intentó agredirla en el interior de la vivienda.

La fiscalíapide para el acusado 9 años de cárcel por homicidio en grado de tentativa (en estos momentos se encuentra en prisión) con el agravante de parentesco (aún están casados), mientras que la acusación particular reclama lo mismo.

La defensa solicita la absolución del acusado o una condena mínima por una falta de lesiones.

