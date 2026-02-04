COPE
Marta Cámara Psicología: Parejas

🎧 ¿Por qué elegimos a determinadas personas como pareja? En este nuevo espacio con la psicóloga Marta Cámara hablamos de los factores que influyen en nuestras relaciones, del apego, de las carencias emocionales y de los patrones que a veces repetimos sin darnos cuenta. Un programa para entender mejor cómo nos vinculamos y cómo empezar a construir relaciones más sanas, desde el cuidado y el autoconocimiento.

Marta Cámara es especialista en terapia EMDR
Jesús Villajos

